Обнаженные плечи и джинсы с разрезом: Тина Кароль покорила новыми фото в дерзком образе

Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, для которой подобрала подходящий образ. Она предстала в блузке с открытыми плечами и джинсах с разрезами.

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией свежих снимков на личной странице в инстаграме. Она позировала в дерзком летнем аутфите.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница предстала перед камерой в расслабленных позах. Она выбрала стильный летний образ для съемки с фотографией.

Тина Кароль позировала в молочной блузке на пуговицах с воротничком глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ со светлыми джинсами-клеш со смелыми разрезами по бокам.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Артистка собрала волосы в неряшливый пучок и сделала фирменный макияж с акцентом на красных губах.

Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние", – подписала звезда новые фото.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Тина Кароль очаровала поклонников новой фотосессией. В комментариях звезду засыпают комплиментами.

"Как можно быть такой богиней?";

"Тены, Вы невероятна и прекрасна";

"шикарная женщина";

"Это шик, невероятная";

"Лучшая";

"Теночка, это просто невероятный образ. А модель завораживает".

Добавим, ранее Тина Кароль захватила образом в стиле Шэрон Стоун. Она позировала в глянцевом наряде от украинского бренда Nue. Мини платье, полностью вышитое пайетками, стоило Тине примерно 35,7 тысячи гривен.