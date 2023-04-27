Мини-платье, один чулок: Тина Кароль показала образ от Фролова, в котором споет на Евровидении

Тина Кароль выпустила второй видеодневник о подготовке к выступлению в финале Евровидения-2023. Она включила трек Show me your love, который зазвучит в Ливерпуле, и показала эскиз образа от Ивана Фролова.

В компании Верки Сердючки, Джамалы и Go_A Тина Кароль выйдет на сцену финала Евровидения-2023 во время Парада флагов. Она исполнит свой конкурсный трек 2006 года Show me your love, но в новом звучании. Песню артистка обсудила с музыкальным директором Антоном Поповым, а наряды – с именитым украинским дизайнером Иваном Фроловым.

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Как выглядит платье Тины Кароль для Евровидения

Модельер показал Тине Кароль эскиз образа для Ливерпуля – красное мини-платье с перчатками, вырезом на груди и одним чулком. Этот аутфит якобы создан по мотивам ее наряда на Евровидении-2006.

Эта идея и этот замысел был вдохновлен выступлением 2006 года, но шаг вперед – больше красного. Мне кажется, что наша задача – выбрать красный цвет в качестве основного, потому что это любовь, символ Украины. Красное – это любовь,

– презентовал Иван Фролов.

Иван Фролов с эскизом платья Тины Кароль для Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Тина Кароль на коле с Иваном Фроловым / Скриншот с видео

Тина Кароль прокомментировала, что ее пугает чрезмерно яркий образ для мирового появления во время войны, но Иван Фролов настоял на идее с красным костюмом, ведь он о любви и красочном будущем Украины.

"Я понимаю все ваши волнения по поводу того, что костюм яркий. Бесспорно, он праздничный. Нам сейчас трудно говорить о любых праздниках, но я очень прошу все же выбрать эту идею, потому что очень важно показывать, насколько мы круты. Насколько мы мощны даже в условиях войны, что у нас есть артисты, которые ничем не уступают мировым артистам, и даже в чем-то опережают их, потому что условия, в которых мы работаем, значительно сложнее… Сейчас мы все утопаем в слезах, переживаниях, поэтому наша задача создать яркий образ о будущем, о посыле любви. И о том, что получит Европа, когда мы победим", – высказался дизайнер.

Я с тобой соглашусь… Слезы у нас и так есть. Мы должны показать то, чем мы гордимся… Это крутой месседж, Ваня. Я очень благодарна. Благодарна за то, что ты делаешь красоту в таких сложных условиях,

– поддержала артистка.

Тина Кароль о подготовке к выступлению на Евровидении-2023: смотрите видео онлайн