Тина Кароль призналась, что отложила свои русскоязычные песни в репертуаре: "Ценности изменились"

Украинская певица Тина Кароль за свою карьеру выпустила 11 музыкальных альбомов, большинство из которых – на русском языке. Впрочем, во время полномасштабной войны россии с Украиной она изменила свои взгляды и выполняет только репертуар на украинском языке.

В новом интервью, которое артистка дала, находясь в США (она выступала на мероприятии Елены Зеленской), Тина рассказала о музыке, которая может быть после победы Украины. В том числе и вспомнила о своих русскоязычных хитах.

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"Думаю, что вообще культура, общество и ценности изменились. Культура влияет на ценности и наоборот. Это уже два неотделимых понятия. Нужно хорошо понимать, что мы не имеем права в какой-то момент расслабить патриотический градус. Культурный пласт может выкристаллизоваться во что-то отдельное, личное, без влияния штампов СССР", – говорит певица.

Да, у меня в репертуаре есть много русских песен, я их отложила. Это десяток хитов, которые просто "лежат на полке" и, возможно, надолго,

– констатировала Тина Кароль.

Артистка убеждена, что молодым исполнителям из Украины нужно давать возможность создавать еще больше музыки на родном языке с помощью грантов или мировых коллабораций. Что касается ее творчества, то за время войны она выпустила одну украиноязычную песню "Вольные. Непокоренные" и миниальбом из трех песен "LELEKA".

"Музыка не писалась и "муза не пробегала", потому что надо было много другого "пофиксить". Если и бы писала, то о боли. Но не хотелось отдавать свою боль, потому и так всем больно. Хотелось мотивационной музыки, дать людям энергию, стимул сопротивления. Именно такую "Свободны. Непокоренные мы написали, – добавила звезда.

По ее предстоящему концертному туру в США, который стартует 29 сентября в Сиэтле и заканчивается 15 октября в Нью-Йорке, после чего Кароль летит с концертами в Европу. Она говорит, что этот тур не только для украинцев, но и для тех, "кто отождествляет себя с Украиной, у кого такие же интересы и сердцебиения и объединяет украинская песня, слово, культура и ценности". Средства с концертов частично будут переданы ВСУ.