Наскандалила, – как Тина Кароль отреагировала на перепев Цыбульской трека "Скандал"

1 августа 2022 , 13:14
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Источник:

инстаграмм Тины Кароль

Певица Оля Цыбульская перепела по-украински трек Тины Кароль "Скандал". Попдива отреагировала на такой кавер и выразила свое восхищение.

Оля Цыбульская поддержала всех украинцев, которые переходят с русского на родной язык и решила показать, что попхиты также могут звучать на украинском.

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В сети Цыбульска распространила украиноязычный кавер на трек Тины Кароль "Скандал". Внимание публики привлекло и то, что видео было снято в курятнике.

Реакция Тины Кароль

Автор хита не заставила себя ждать с реакцией. Тина распространила видео в сторис на личной странице в инстаграмме и выразила комплименты Оли. Кароль изрядно посмеялась над таким исполнением и роликом.

Наскандалила. Этим. Это любовь,
– написала Тина в сторону.


Реакция Тины Кароль на "Скандал" Цыбульской / Скриншот инстаграм-сторис артистки

Отметим, это не первая песня, которую Оля Цыбульская перепела по-украински. Артистка также устроила кавер на хит Насти Каменских "Красное вино". Оля призывает не только переходить на украинский язык в общении, но и петь на нем. Судя по комментариям под видео Цыбульской, такая инициатива нравится публике.

  • "Вау! Это очень круто!"
  • "Красиво и романтично звучит на родном языке!"
  • "Просто супер звучит на украинском!"
  • "Шикарно!"
  • "Роскошно!"

 

Автор: Христина Кобак