Тина Кароль откровенно рассказала об отношениях с Ivan NAVI

Украинская исполнительница Тина Кароль призналась, что с Ivan NAVI, с которым недавно записала общий трек, у нее только рабочие отношения. Артисты презентовали совместное романтическое видео, которое сняли после прогулки, однако никаких ухаживаний между ними нет.

В сентябре Тина приезжала с концертами во Львов. Во время гастролей Иван предложил снять видео на дуэтную композицию. Ролик получился очень милым и романтичным.

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Тина Кароль об отношениях с Ivan NAVI

Исполнители прогулялись по улочкам древнего Львова. Они вместе слушали музыку, дурачились, танцевали и просто наслаждались приятными моментами. Тина поделилась, что Иван предложил ей снять такое видео. Она согласилась, отметив, что это случится, когда приедет во Львов.

Это было спонтанно. Ролик получился очень простым, романтичным. Ничего больше,

– сказала Король.

На вопрос Кати Осадчей по поводу ухаживаний со стороны Ивана Тина поделилась, что парень часто смотрел ей в глаза.

Отметим, что после смерти мужа Тина Кароль не говорила о новых отношениях. Она только рассказывала, что хочет стать мамой дочки. Однако сын певицы Вениамин очень ревнует ее к другим мужчинам.