Тина Кароль ошеломила невероятной растяжкой: видео, которое покорило сеть

Украинская поп-дива Тина Кароль много лет занимается спортом и следит за своим телом. Фаны наслышаны о ее умении прыгать на скакалке, тогда как потрясающую растяжку увидели впервые.

Каждый день 36-летняя Тина Кароль начинает с утренней тренировки. Как выяснилось, она не только качает мышцы и выполняет энергичные упражнения, но и занимается йогой. Гибкость певицы ошарашила многотысячную публику.

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В обтягивающем комбинезоне глубокого синего цвета звезда продемонстрировала позу, которая покорила сеть и вызвала шквал комментариев. Она закинула ногу за плечо и поднялась на руки. К тому же Тина Кароль сделала это с улыбкой. Похоже, йога дается ей легко.

В комментариях поклонники засыпали поп-диву комплиментами: одни написали, что она совершенна во всем, другие отметили, что ее умения пригодились бы на "Танцах со звездами":

"Вот это я понимаю, пример для подражания";

"Тина надо было на "Танцы со звездами";

"Совершенная во всем";

"Какая же она крутая".

Напомним, на днях Тина Кароль показывала, как стоит на гвоздях босыми ногами.

Роскошная Тина Кароль не только просыпается на восходе солнца и прыгает на скакалке около 40 минут, но и полностью отказывается от алкоголя. Она считает, что такой вид допинга опустошает, поэтому певица за полную трезвость.