Тина Кароль очаровала нежной съемкой в домашнем костюме

Любимица многомиллионной аудитории Тина Кароль редко делится кадрами из обыденной жизни. Поэтому фото, на которых она предстает в домашних образах, привлекают особое внимание фанов. Для новой съемки звезда выбрала нежный костюм белого цвета.

36-летняя Тина Кароль продолжает очаровывать публику фотографиями с проникновенной фотосессии в постели. Артистка сменила соблазнительное атласное платье в бельевом стиле на домашней костюм белого цвета.

К теме Тина Кароль позировала в атласном платье без белья: смелые кадры

Уютный образ певицы состоял из обтягивающего топа с длинными рукавами и широких брюк на резинке. Лаконичный наряд эффектно подчеркнул фигуру Кароль, акцентируя на стройной хрупкой талии. Стоимость костюма марки Ace – 3600 гривен, что достаточно бюджетно для звезды, которая одевается в брендовые платья за 37 тысяч гривен.



Тина Кароль в домашнем костюме / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в домашнем костюме / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль пыталась выглядеть максимально естественно, но легкий макияж все же нанесла, выделив губы блеском и подняв глаза черными стрелками. Золотистые вьющиеся волосы она распустила и не стала укладывать их в прическу. На одних фото певица поразила нежностью, а на других – забавными позами.



Тина Кароль в домашнем костюме / Фото из инстаграма певицы

Меньше чем за час звезду засыпали почти 20 тысячами лайков и десятками комплиментов в комментариях: