Тина Кароль объяснила, почему полностью отказалась от алкоголя

У украинской поп-дивы Тина Кароль безупречные формы, а на сцене она демонстрирует фантастические постановки. Она признается, что держать себя в тонусе ей помогает не только спорт, но и отказ от алкоголя.

36-летняя Тина Кароль – не только образцовая артистка, но и пример женственности. В новом интервью она призналась, что не смогла бы выглядеть так роскошно и давать по два-три концерта в день, если бы позволяла себе алкоголь.

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Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя,

– отметила Тина Кароль.

Перформанс Тины Кароль на Atlas Weekend / Фото с инстаграму певицы

Как Тина Кароль поддерживает безупречную форму

, категорической позиции Тины Кароль не разделяет лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он считает, что " алкоголь – это прекрасная вещь , если не злоупотреблять".

Певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке – прыгает на скакалке около 40 минут. Для Тины Кароль это своеобразная медитация, во время которой она успевает подумать обо всем на свете.

Безусловно, знаменитость придерживается здорового питания, однако время от времени позволяет себе вредную любимую пищу.

"Я очень редко позволяю себе фаст-фуд или есть на ночь. Какой торт, крем, то такое. Но это не вредные привычки. Это мой отступление от системы. Удовольствие с чувством вины", – комментирует певица.