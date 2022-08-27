Тина Кароль, Монатик, KAZKA: звезды спели для пограничников – трогательные фото

Звезды шоу-биза посетили бойцов, защищающих северные границы Украины. С концертом к ним приехали Тина Кароль, Монатик, Pianoboy, группа KAZKA и комики из "Квартала 95".

Украинские знаменитости часто приезжают в воинские части, чтобы поддержать героев, гонящих российских оккупантов из нашей земли. Они редко кичатся такими визитами, поэтому вместо них это сделала Госпогранслужба.

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Кароль, Монатик, KAZKA и другие звезды выступили для пограничников

Юмористы студии "Квартал 95" приехали к защитникам с шутками, тогда как Монатик, Тина Кароль, KAZKA, Pianoboy, избранный музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения-2023, подбадривали их песнями. Кароль, например, спела свой хит "Закрили твої очі", который бойцы слушали стоя, а после устроила с ними фотосессию.

"Музыка исцеляет души. Спасибо за вдохновение и поддержку. Мы единственные", – отреагировали в Госпогранслужбе.

Тина Кароль, Монатик, Pianoboy спели для пограничников / Фото с телеграма и фейсбука