Украинки в Нью-Йорке: Тина Кароль и Юлия Санина выступили на мероприятии Елены Зеленской

Официальный визит первой леди Украины Елены Зеленской в США продолжается. Певицы Тина Кароль и Юлия Санина выступили на презентации ее благотворительного фонда в Нью-Йорке.

Исполнительницы активно помогают Украине, выступая на благотворительных концертах за границей. Они не остались в стороне от визита Зеленской в США, поддержали ее на торжественном мероприятии.

Смотрите также Елена Зеленская презентовала благотворительный Фонд в Нью-Йорке: фото образа первой леди

Тина Кароль и Юлия Санина на мероприятии в Нью-Йорке

Артистки исполнили легендарную совместную песню "Вільна", которая во время войны приобрела новый смысл. Для выступления выбрали похожие ассиметричные наряды от украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Тина Кароль вышла на сцену в жакете-смокинге белого цвета, который соединила с черными брюками. Из обуви выбрала черные босоножки, волосы уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на губах – накрасила их коричневой матовой помадой.

вышла на сцену в жакете-смокинге белого цвета, который соединила с черными брюками. Из обуви выбрала черные босоножки, волосы уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на губах – накрасила их коричневой матовой помадой. Юлия Санина надела белый жакет с синими вставками и юбку с разрезом. Соединила наряды с синей обувью на каблуке. Длинные волосы уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Довершила аутфит эффектным колье.

Стоимость одного образа составляет примерно 1200 долларов.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Елена Зеленская прибыла в США с официальным визитом. В Нью-Йорке первая леди посетила Мемориал 11 сентября и Украинский музей. Продемонстрировала роскошный образ от украинских дизайнеров. Особое внимание привлек пояс со словами "сила", "воля".