Тина Кароль и группа KAZKA неожиданно презентовали совместную песню

Популярная украинская певица Тина Кароль и успешная группа KAZKA спели дуэтом на концерте "Вечер премьер". Однако услышать их композицию полностью можно будет в День независимости.

22 июля в Киеве прошел "Вечер премьер" с Катей Осадчей, на котором выступило большое количество украинских музыкантов. Среди них были Тина Кароль и известная группа KAZKA.

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Совместная песня от KAZKA и Тина Кароль

На концерте исполнительницы неожиданно спели дуэтом. Их композиция получила название "Зірочка". Однако послушать песню полностью поклонники смогут на День независимости, когда выступление выйдет в эфир.

Тина Кароль и Александра Зарицкая умышленно выбрали похожие наряды для совместного выступления. Солистка группы позировала в черном платье-рубашке с блестящим верхом, а Тина примерила полупрозрачный белый костюм также с блестками.

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