Будет выбирать победителей: Тина Кароль стала членом престижной премии Грэмми с правом голоса
Источник:Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль в списке экспертов престижной музыкальной премии Грэмми. Она стала голосующим членом, то есть будет выбирать лауреатов.
Украинская певица Тина Кароль присоединилась к сообществу престижной музыкальной премии Грэмми. Она пополнила список членов, обладающих правом голоса при выборе победителей.
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Тина Кароль – член Грэмми с правом голоса
Испытываю невероятную честь и благодарность, получив приглашение в музыкальную семью Грэмми как голосующий член,
– сообщила Тина Кароль.
Тина Кароль – эксперт Грэмми / Фото из инстаграма звезды
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, определяющая победителей, в этом году пополнилась около 3700 музыкантами, артистами и художниками. Среди них 2800, которые получат право голоса. Еще 800 музыкантов станут профессиональными членами.Заметим, Тина Кароль – не единственная украинка, получившая право голоса на Грэмми. В 2021 году скрипачка Асия Ахат также стала экспертом престижной музыкальной премии.
Пока неизвестны детали Грэмми-2024 – организаторы еще не сообщили ни даты, ни места награждения статуэтками.
Как прошло Грэмми-2023
- Ночью 5 – 6 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Грэмми-2023. Песней года стала Just Like That от Бонни Рейта, лучшей сольной исполнительницей назвали Адель. Статуэтку за альбом года получил Гарри Стайлз.
- Украинка Таня Муиньо была номинирована на Грэмми-2023, но не получила награды за музыкальное видео. В этой же номинации победил клип Тейлор Свифт.
- Премия в этом году не обошлась без рекордов: Бейонсе стала самой награжденной артисткой – на ее счету 88 номинаций и 32 статуэтки. Среди других наград – победительницей премии впервые стала трансгендерная женщина.