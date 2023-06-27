Будет выбирать победителей: Тина Кароль стала членом престижной премии Грэмми с правом голоса

Украинская певица Тина Кароль в списке экспертов престижной музыкальной премии Грэмми. Она стала голосующим членом, то есть будет выбирать лауреатов.

Украинская певица Тина Кароль присоединилась к сообществу престижной музыкальной премии Грэмми. Она пополнила список членов, обладающих правом голоса при выборе победителей.

Смотрите также Главная интрига раскрыта: какой звездный тренер "Голоса" скрывается под маской КоверМена

Тина Кароль – член Грэмми с правом голоса

Испытываю невероятную честь и благодарность, получив приглашение в музыкальную семью Грэмми как голосующий член,

– сообщила Тина Кароль.



Тина Кароль – эксперт Грэмми / Фото из инстаграма звезды

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, определяющая победителей, в этом году пополнилась около 3700 музыкантами, артистами и художниками. Среди них 2800, которые получат право голоса. Еще 800 музыкантов станут профессиональными членами.

, Тина Кароль – не единственная украинка, получившая право голоса на Грэмми. В 2021 году скрипачка Асия Ахат также стала экспертом престижной музыкальной премии.

Пока неизвестны детали Грэмми-2024 – организаторы еще не сообщили ни даты, ни места награждения статуэтками.

Как прошло Грэмми-2023