Тимур Мирошниченко признался, кто является самым большим конкурентом Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Телеведущий и комментатор Евровидения-2022 Тимур Мирошниченко рассказал, что считает самым большим препятствием Kalush Orchestra к победе – национальное жюри.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко оценил шансы Украины на Евровидение-2022. Он поделился, кто бы мог быть нашим величайшим конкурентом.

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Ведущий убежден, что и без фактора войны в стране у нас были немалые шансы на победу: "до 24 февраля мы точно входили в топ-5".

Теперь же, по мнению Мирошниченко, Украина должна войти в список трех лучших участников Евровидения-2022.

Полуфинал, на котором выступила почти половина участников, вчера показал, что Kalush Orchestra по качеству, постановке и песне точно в топ-3. И вот этот дополнительный фактор героизма, он может немного прибавить тех баллов, которых могло бы не хватить для победы,

– рассказал Тимур.

"Наш главный конкурент, кроме нас самих, это национальное жюри. Это пять человек в каждой стране, суммарно около 200 членов жюри. Они должны оценивать в первую очередь номер, песню, вокальные данные, общие впечатления и не могут в свои оценки добавлять какое-то сочувствие, увлечение страной, а не выступлением. Должны судить беспристрастно, но опять же – они тоже люди", – добавил ведущий.

По мнению Тимура Мирошниченко, баллы от зрителей точно перекроют худшие баллы от жюри, если таковые будут. Но и судьи конкурса могут оценить наше выступление как лучшее.



Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко

Напомним, Тимур Мирошниченко – комментатор Евровидения-2022. Но для своей безопасности он комментировал эфир первого полуфинала в бомбоубежище, на фоне ободранных стен, но со всей необходимой аппаратурой и техникой.

Ведущий признавался, что атмосфера конкурса была невероятной: "Было красиво и душевно. Как-то время, не было перегибов, которые бывают на Евровидении. Такая сплоченность всех, большое количество украинских флагов в зале, в руках артистов – такого точно никогда не было. Это аплодисменты, которые не утихали после объявления, что Украина проходит в финал, когда просто весь зал аплодировал и продолжал бы это делать, но нужно было двигаться дальше, потому что на Евровидении времени нет, это прямой эфир".