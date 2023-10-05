Мирошниченко планируют окрестить усыновленного сына: кого избрали на роль крестных

Тимур и Инна Мирошниченко хотят окрестить усыновленного сына. Они активно готовятся к таинству, в частности, уже избрали крестных родителей.

Ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна еще не избрали точной даты таинства крещения. Но супруги хотят сделать это в ближайшее время.

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Мирошниченко готовятся к крещению Марселя

Тимур и Инна Мирошниченко уже определились с тем, кто будет крестным отцом и мамой усыновленного сына. Это люди, близкие к их семье.

Это люди, которые близки нашей семье и детям. Это те, кому мы могли бы доверить своих детей, если что случится,

– поделилась Инна.

Если с крестными родителями супруги определились, то со священником дело продвигается не так быстро. Мирошниченко потеряли связь со священником, который проводил крещение старших детей – Мии и Марка. К тому же они не уверены, к какому патриархату он принадлежит.

Последнее о усыновленном сыне Мирошниченко

Некоторые критикуют супругов за то, что они публично освещают тему усыновления. Но Инна Мирошниченко ответила, что держать это в тайне – право самих усыновителей. Жена шоумена заметила, что она не смогла бы принуждать старших детей молчать. В то время как Марсель должен узнать правду от родителей, а не по слухам от посторонних людей.

Через несколько месяцев в любящей семье Марсель заметно изменился. Он принялся улыбаться, проявлять эмоции и характер. Инна Мирошниченко сравнила два фото сына – до усыновления и после.