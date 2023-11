Побила несколько рекордов: группа The Beatles возглавила британские чарты с новой песней

Популярная рок-группа The Beatles занимает первенство в хит-параде в Великобритании. Этого удалось добиться благодаря синглу "Now and Then".

Британская группа впервые возглавила топ-чарт еще в 1969 году. Тогда подняться на вверх им помогла песня "The Ballad of John and Yoko". Этот разрыв между песнями группы, которые занимали первое место, оказался рекордным. Промежуток составляет 54 года.

The Beatles снова возглавил хит-парад в Великобритании

Трек "Now and Then" вышел в свет 3 ноября и уже побил рекорд. Известно, что в день выпуска новый хит "Битлз" оказался на 42 строчке в рейтинге в течение 10 часов. В то же время через неделю, 10 ноября, хит занял первое место в чарте. Британская группа побила собственный рекорд, лидируя в хит-параде уже в восемнадцатый раз.

Еще одним рекордом легендарного коллектива стал промежуток между первым и последним хитом группы, который занял первенство в топ-чарте. Это 60 лет и 6 месяцев. Ведь первый раз сингл The Beatles занял первую строчку в хит-параде еще в мае 1963 года. Тогда они лидировали с песней "From Me to You".

Интересно, что "Битлз" оказался самой старшей группой, которая заняла в хит-параде первую ступеньку в течение его существования. В частности, Полу Маккартни 82 года, а Ринго Старру – 83. А вот что касается Джона Леннона и Джорджа Харрисона, то их уже нет с нами: участникам группы было 40 и 58 лет соответственно.

Что этому предшествовало