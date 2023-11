Раздается голос Джона Леннона: легендарные The Beatles презентовали свою финальную песню

Легендарная группа The Beatles представила песню, которая появилась через 45 лет после начала ее создания. В композиции раздаются голоса каждого из участников группы.

Легендарная британская группа The Beatles выпустила композицию Now and Then. Ее называют "финальной" в репертуаре одного из лучших коллективов в истории музыки.

The Beatles выпустили "финальную" песню

В композиции звучат голоса всех четырех музыкантов – Джона Леннона, Ринго Старра, Джорджа Харрисона и Пола Маккартни. Песня сначала прозвучала на радиостанции BBC Radio 2 и 6 Music, а затем появилась на стриминговых платформах Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music.

Джон Леннон записал демо этой песни еще в 1978 году у себя дома в Нью-Йорке. После смерти музыканта его жена Его Оно передала последние записи остальным участникам группы.

На кассете были демоверсии Free as a Bird и Real Love – эти песни вышли как синглы в 1995 и 1996 годах соответственно. В то время как работу над треком Now And Then постоянно откладывали, а качество записи было не лучшим. Все-таки качество улучшило и восстановило голос Джона Леннона, устранив фоновый шум. В какой-то мере с этим помог искусственный интеллект.

The Beatles также представили клип на песню Now and Then. Туда вошли архивные кадры и кадры по работе на студии.

"Мы вплели юмор в несколько кадров, снятых в 2023 году. Результат получился довольно безумным и обеспечил видео столь необходимый баланс между грустным и смешным", "Я понял, что нам нужно воображение каждого зрителя, чтобы создать свой личный момент прощания с The Beatles", – говорят Пол Маккартни и Ринго Старр.

The Beatles – Now and Then: смотрите видео онлайн

Как отреагировали критики

В общем, музыкальные критики дают положительную оценку Now And Then.