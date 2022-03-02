Территория России вычеркнута из моей географии, – Макс Барских указал россиянам, где их место

Певец Макс Барских, родом из Херсона, несмотря на войну на Донбассе, 8 лет выступал в стране-агрессорке. Однако после открытого и жестокого нападения российских войск на украинские города исполнитель изменил свое мнение относительно выступлений в России.

Артист опубликовал несколько видеообращений к жителям России, в которых агрессивно осуждает этот народ. Барских заявил, что территория Российской Федерации для него лично вычерчена, так что похоже, что давать концерты в государстве оккупантов он не будет.

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Певец упрекнул россиян в том, что они жалуются на государства Европы и США, хотя сами за их счет и живут. Исполнитель пожелал народу России успехов, ведь совсем скоро весь мир откажется от них.

После всего, что пережил народ Украины, в вашу дырявую Россию никто не захочет приезжать, и вас никто не захочет видеть. Уже отменили все рейсы, вы заметили? Вы гоните на Америку и Европу, а сами удобно живете за счет их компаний. Потому смотрите, как медленно вас отключают от мира. Вы будете жить в своем маленьком вакууме, никому не нужна Россия. Успехов,

– сказал Макс Барских.

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