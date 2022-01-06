Теплый уютный вечер, – Юлия Божик поделилась семейной традицией Святого ужина

На Совятой вечер скрипач Александр Божик вместе с любимой Юлией и дочерью Викторией едет к родителям жены, которые живут за Львовом. Это обязательная традиция в их семье.

Праздники ужин и Рождество являются особенными для миллионов украинцев. Это время для семьи, уюта, семейного тепла. Юлия и Александр Божики придерживаются этих традиций.

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Юлия Божик о праздновании Святой вечери и Рождества

Пианистка призналась, что Рождество – это один из самых любимых праздников в их семье. Другие праздники она может отмечать не с семьей, а вот в тот вечер обязательно вместе с самыми родными собираются в родительском доме, за одним столом. Это такой уютный, теплый вечер в семейном общении.

Одна из главных рождественских традиций в нашей семье – собраться в родительском доме,

– поделилась Юлия.

Разговор с Александром и Юлией Божиками записан в рамках проекта "Интервью24".

Александр добавил, что в Святой вечер они бегут из города, поскольку родители живут за Львовом. На Новый год скрипач, как и большинство артистов, работает. А Рождество – это едва ли не единственный праздник в году, когда действительно собирается все семья, нет концертов, когда можно отдохнуть телом и душой.

На этот период мы переселяемся к родителям Юли в Сокольники. Там они живут в красивом домике на холме. Туда сложно доехать автомобилем, поэтому, когда заезжаем, то проводим там 3 – 4 дня,

– рассказал музыкант.



Юлия и Александр Божики / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Еще одна рождественская традиция Божиков, как рассказала Юлия, – ходить в гости к друзьям и колядовать: "Собирается большая компания, ходим друг к другу в гости. Считаю, что это очень хорошая традиция. Тогда действительно есть радость от праздника, это хорошее продолжение традиций, которые передаем нашим детям. Надеюсь, что в будущем они так же будут праздновать Рождество и колядовать.

В канун Святой вечери в рамках проекта "Святая ночь со звездами" мы пришли в гости к Юлии и Александру. Божики приготовили тушеную капусту с фасолью, которая каждый год имеется на их праздничном столе. Рецепт особого блюда от музыкантов – узнавайте по ссылке.

Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн