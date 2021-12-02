В темно-синем платье: Джилл Байден перед Рождеством прочитала книжку для детей

Жена Джо Байдена продолжила традицию первых леди США и прочитала детям книгу. Она предстала перед ними в темно-синем платье с цветочным принтом.

Такая традиция есть в США перед Рождеством. Джилл собрала школьникам начальной школы Малкольма в Волдорфи. Они послушали чтение книги, которую первая леди написала в соавторстве с внучкой Натальей – Don't Forget, God Bless Our Troops.

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Чтение состоялось в атмосферной комнате Белого дома, которая уже украшена большим количеством рождественских декораций. В ней был камин с гирляндой и чулками для подарков, на которых вышиты имена внуков Байден. Также стояли две большие елки с игрушками и фотографиями Байденов и бывшей президентской четы США.



Джилл Байден читает детям книгу / Фото Getty Images

Образ Джилл Байден

Джилл читала, сидя на стуле у камина. Она надела темно-синее платье с желто-белым цветочным принтом длины миди. Такой look первая леди соединила с банановыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с серыми тенями на веках и блеском на губах.



Джилл Байден в темно-синем платье с цветочным принтом / Фото Getty Images

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