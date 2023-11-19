На концерте Тейлор Свифт внезапно умерла поклонница: что стало причиной

На концерте американской певицы Тейлор Свифт в Рио-Де-Жанейро скончалась поклонница. У 23-летней Анны Клар Беневидес остановилось сердце.

Девушка потеряла сознание от жары. Другие посетители концерта пытались ей помочь, но это было бесполезно.

Не хило Безумный концерт в Сиэтле: выступления Тейлор Свифт повлекли за собой землетрясение в городе

На концерте Тейлор Свифт скончалась фанатка

Карета скорой экстренно госпитализировала Беневидес после того, как ей стало плохо. К сожалению, медикам не удалось ее спасти. Они констатировали смерть девушки из-за остановки сердца.



Анна Беневидес / Фото с ее инстаграмма

На это повлияла, в частности, и жара – в день выступления в Рио-де-Жанейро температура воздуха была +40. Известно, что стадион никак не охлаждали, а еще посетители не могли с собой брать воду. Ее могли купить только те поклонники, которые имели место на трибунах.

Тейлор Свифт просила персонал стадиона раздать воду всем посетителям концерта. Однако на локации было несколько тысяч человек, поэтому пить всем не хватило.

Также известно, что более тысячи человек потеряли сознание во время выступления певицы. Учитывая аномальную жару, Свифт сократила концертную программу.

Как отреагировала Тейлор Свифт на смерть поклонницы

Певица в своем инстаграмме уже отреагировала на несчастный случай. Звезда рассказала, что чувствует себя очень плохо и болезненно переживает эту потерю.

Я даже не могу сказать вам, насколько я опустошена этим. Сейчас я хочу сказать, что глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце болит вместе с ее семьей и друзьями. Я даже не могла представить, что что-то подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию,

– написала знаменитость.



Реакция Тейлор Свифт / Фото с инстаграмма певицы

Тейлор впоследствии добавила, что решила отменить другие запланированные концерты в Рио- Де-Жанейро из-за невыносимой жары.

Известно, что Анна Клар Беневидес была студенткой и училась в Федеральном университете Мату Гросу в Бразилии. В последних своих публикациях девушка делилась, как с нетерпением ждет концерт Тейлор Свифт. Это было ее мечтой.