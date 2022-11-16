Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер женился на медсестре: фото со свадьбы среди виноградников

30-летний Тейлор Лотнер, которого знают как сердцеида-оборотня из саги "Сумерки", женился. 11 ноября он сыграл свадьбу с медсестрой Тейлор Доум, которой сделал предложение ровно год назад.

Церемонию Тейлор Лотнер и его возлюбленная устроили в винограднике Epoch Estate в Пасо-Роблесе, Калифорния. К алтарю 24-летнюю Тейлор Доум вел отец, а родственников и друзей на свадьбе было около 100.

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На невесте было белое платье с цветочной аппликацией от ведущего бренда Winnie Couture, фата и длинная накидка, расшитая вручную кружевными бабочками. В то время как актер выбрал смокинг от Dolce & Gabbana.

Я чувствовала себя как в сказке. Все было так красиво, я была просто удивлена. Я помню, как во время церемонии оглядывалась вокруг и была просто в восторге от всего. Когда мы обменивались кольцами, я просто думала: "Боже мой, я не могу поверить, что мы на самом деле это делаем". Мы так долго мечтали об этом дне, и он был таким непревзойденным,

– прокомментировала избранница Тейлора Лотнера.

Первый свадебный танец они, кстати, исполнили под трек Джастина Бибера Lifetime, который вживую спел их друг Аодан Кинг.

Фото со свадьбы звезды "Сумерек" Тейлора Лотнера

Тейлор Лотнер из "Сумерек" сыграл свадьбу / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер из "Сумерек" сыграл свадьбу / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер из "Сумерек" сыграл свадьбу / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер из "Сумерек" сыграл свадьбу / Фото Vogue Weddings