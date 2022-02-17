В тебе галицкая и шотландская кровь, – Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила старшую дочь Злату с днем рождения. 17 февраля первенцу знаменитости исполнилось 16 лет.
Звездная мамочка всегда с нежностью относится к детям. Из-за насыщенного рабочего графика раньше она мало времени проводила со старшей дочкой. Однако всякий раз выражает к Злате свою любовь.
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Дочь Ольги Фреймут празднует 16-летие
Злату Митчелл Фреймут родила в Лондоне от коренного британца Нила. Они уже развелись, дочь живет вместе с Ольгой в Киеве. 17 февраля 2022 года девочке исполнилось 16 лет.
Ведущая призналась, что иногда ей кажется, что не она воспитывала дочь, а наоборот. Но эти годы материнства все равно были для Ольги самыми счастливыми.
А детство невозможно без мамы, и не обязательно для этого быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается блестящей карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным,
– призналась Ольга.
"Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты гордая и несокрушимая", – добавила звездная мамочка.
Ольга Фреймут с дочкой / Фото из инстаграма ведущей
Дети Ольги Фреймут
- Телеведущая впервые стала мамой в 2006 году. Тогда она в Лондоне родила дочь от коренного британца Нила.
- Сейчас Ольга в браке с Владимиром Локотко. С ним воспитывает двоих детей: сына Валерия (родился в 2016 году), дочь Евдокию (родилась в 2017 году).
Текст публикации Ольги Фреймут:
Злата, тебе 16! Мне всегда казалось, что не я тебя воспитывала, а ты меня. Вот так у нас с тобой все наоборот. Но эти годы – самые счастливые, самые дерзкие, самые... Годы, выполненные на фортисимуме.
"Какая она у вас взрослая!", – говорили люди про Злату, когда та в 5 лет перечисляла лекарства из длинного списка, приписанных ей от воспаления легких.
Я тогда радовалась таким комментариям, хотя, когда твоего ребенка называют "взрослым", есть причина задуматься, а где же его детство?
А детство невозможно без мамы, и не обязательно для этого быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается блестящей карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным.
Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты гордая и несокрушимая. Люблю тебя, моя прекрасная девочка.