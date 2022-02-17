В тебе галицкая и шотландская кровь, – Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила старшую дочь Злату с днем рождения. 17 февраля первенцу знаменитости исполнилось 16 лет.

Звездная мамочка всегда с нежностью относится к детям. Из-за насыщенного рабочего графика раньше она мало времени проводила со старшей дочкой. Однако всякий раз выражает к Злате свою любовь.

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Дочь Ольги Фреймут празднует 16-летие

Злату Митчелл Фреймут родила в Лондоне от коренного британца Нила. Они уже развелись, дочь живет вместе с Ольгой в Киеве. 17 февраля 2022 года девочке исполнилось 16 лет.

Ведущая призналась, что иногда ей кажется, что не она воспитывала дочь, а наоборот. Но эти годы материнства все равно были для Ольги самыми счастливыми.

А детство невозможно без мамы, и не обязательно для этого быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается блестящей карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным,

– призналась Ольга.

"Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты гордая и несокрушимая", – добавила звездная мамочка.



Ольга Фреймут с дочкой / Фото из инстаграма ведущей

Дети Ольги Фреймут

Телеведущая впервые стала мамой в 2006 году. Тогда она в Лондоне родила дочь от коренного британца Нила.

Сейчас Ольга в браке с Владимиром Локотко. С ним воспитывает двоих детей: сына Валерия (родился в 2016 году), дочь Евдокию (родилась в 2017 году).

Текст публикации Ольги Фреймут:

Злата, тебе 16! Мне всегда казалось, что не я тебя воспитывала, а ты меня. Вот так у нас с тобой все наоборот. Но эти годы – самые счастливые, самые дерзкие, самые... Годы, выполненные на фортисимуме.

"Какая она у вас взрослая!", – говорили люди про Злату, когда та в 5 лет перечисляла лекарства из длинного списка, приписанных ей от воспаления легких.

Я тогда радовалась таким комментариям, хотя, когда твоего ребенка называют "взрослым", есть причина задуматься, а где же его детство?

А детство невозможно без мамы, и не обязательно для этого быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается блестящей карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным.

Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты гордая и несокрушимая. Люблю тебя, моя прекрасная девочка.