"Если ты умрешь - то и я умру": TAYANNA вспомнила, как сын не отпускал ее в Киев

Украинская певица TAYANNA встретила войну на Бали, но приезжала в Украину на несколько дней. Тогда ее очень не хотел отпускать сын.

Известная украинская певица TAYANNA пересиживает войну на Бали. Она поддерживает украинцев так, как может – пишет патриотические песни и призывает помогать.

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TAYANNA об оставшихся в Украине артистах

Исполнительница поделилась, что артисты, которые остаются в Украине – в большинстве своем не имеют семьи и детей. Другие выехали за границу, чтобы обезопаситься.

Некоторые артисты, конечно, среди народа. И большинство из них – это артисты, у которых нет детей, у которых нет семей. Каким не за что бояться и которым нечего терять, образно говоря, сейчас. Просто это те люди, которые временно в такой ситуации и они могут себе это позволить,

– рассказала TAYANNA.

Как TAYANNA приезжала в Киев

Певица припомнила, как приезжала в Киев на несколько дней. Она хотела быть дольше, но сын ее не отпустил.

Я побыла в Киеве два дня, я хотела остаться там на большее, хотела побыть, тем более что мой сын как раз в Польше был у бабушки, я его туда отвезла. Но когда я посадила сына на поезд с бабушкой и увидела эти слезы, он плачет и просит: "Мама, не езжай в Киев, умоляю. Если ты умрешь – я тоже умру",

– призналась TAYANNA.

"Как я могу пережить эти слезы и бить себя в грудь, говорить, что я Анна Каренина и бегу сейчас в Киев, буду под бомбами там сидеть и петь. Когда у меня есть ребенок и семья. Да, мне страшно под бомбами быть, я не герой".