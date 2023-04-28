Заметно подрос: TAYANNA показала, как выглядит ее 10-летний сын
Источник:TAYANNA
Украинская певица TAYANNA показала фотографии с сыном. Поклонники заметили, как быстро вырос 10-летний Даниэль.
Украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) не так часто показывает своего сына Даниэля, которому исполнилось 10 лет. На днях она поделилась новыми кадрами с юношей.
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TAYANNA показала сына
Сейчас певица вместе с сыном находится в Украине. Она опубликовала милые кадры, на которых позирует с 10-летним Даниелем. Звездная мамочка с сыном прогуливалась весенними Черновцами.
Люблю тебя, мой сын,
– коротко подписала TAYANNA фотографии.
TAYANNA с сыном / Фото с инстаграма TAYANNA
TAYANNA с сыном / Фото с инстаграма TAYANNA
В комментариях поклонники делятся впечатлениями от фотографий. Они делают комплименты Даниэлю – он заметно подрос.
- "Какой взрослый";
- "Счастье мальчику и маме";
- "Такой уж взрослый";
- "Крутые";
- "Вы – замечательные. Приветствие этому невероятному мальчику".
Напомним, певица TAYANNA с сыном и бойфрендом (сегодня – бывшим) уехала на Бали еще до полномасштабного вторжения. Александр быстро нашел общий язык с парнем. Но уже во время войны она разошлась с любимым и начала жизнь за границей с нуля, что давалось ей непросто.
Ранее артистка вспоминала, что приезжала из Бали в Киев на несколько дней. Тогда ее сын очень эмоционально реагировал на поездки звездной матери в Украину. "Когда я усадила сына на поезд с бабушкой и увидела эти слезы, он плачет и просит: "Мама, не уезжай в Киев, умоляю. Если ты умрешь – я тоже умру".