"Влепи за победу": Тарас Тополя, Василий Байдак и другие волонтеры в мотивационном видео

Молодежная инициатива #ВлипыЗа Себе презентовала новый ролик, главный месседж которого в том, чтобы показать трансформацию каждого молодого украинца в этот сложный период в истории страны. К созданию видео присоединились известные волонтеры.

Этот ролик был снят в поддержку волонтерского движения и профессионального общественного сектора в Украине, сообщает 24 Канал. Волонтеры во время полномасштабной войны стали мощным фронтом, который помогает нашим защитникам приближать победу, помогает гражданским, пострадавшим из-за действий оккупантов.

Не упустите Побеждаем в войне, читая: обменяйте донат на книгу "2402" с историями известных людей

Без выходных и отдыха волонтеры постоянно борются в тылу. И именно этой борьбе посвятить видео "Влепи за Победу", которое обязательно вдохновит молодежь занимать активную позицию и делать максимум там, где можно быть полезным.

Режиссером ролика выступил Любомир Левицкий, который с самого начала полномасштабного вторжения принимает участие в волонтерских проектах, поддерживает военных и снимает документальное кино об украинских реалиях.

"Влепи за Победу": смотрите видео онлайн

К съемкам ролика подключились представители волонтерского движения Украины, социально ответственные люди и общественные организации.

Power Kit – изобретатели, бесплатно обеспечивающие ВСУ сверхмощными павербанками, созданными из использованных электронных сигарет.

– изобретатели, бесплатно обеспечивающие ВСУ сверхмощными павербанками, созданными из использованных электронных сигарет. 11-летняя Валерия Ежова , которая собирает огромные суммы денег для армии, играя в шашки.

, которая собирает огромные суммы денег для армии, играя в шашки. Тарас Тополя – лидер группы "Антитела" и соучредитель одноименного благотворительного фонда.

– лидер группы "Антитела" и соучредитель одноименного благотворительного фонда. Василий Байдак – стендап-комик и самый креативный "сборщик" средств на нужды военных.

– стендап-комик и самый креативный "сборщик" средств на нужды военных. Виталий Шабунин – борец с коррупцией.

– борец с коррупцией. Brave To Rebuild – проект восстановления.

– проект восстановления. Happy Paw – благотворительный фонд и другие герои нашего времени.

"Мы построим новую Украину не соглашением со страхами, а победой над ними. Проект #ВлипыЗа Себя именно о таких украинцах и украинках. Смелых жить дальше. Смелых строить новую жизнь, что вдохновляет других. Наши герои заряжают, вдохновляют и вызывают уважение. Мы все вместе в этом процессе помощи. Мы – украинцы!", – сказал Любомир Левицкий.

Съемки видео "Влепи за Победу" / Фото прессслужбы