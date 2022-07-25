Тарас Тополя объяснил, почему показывает видео с поля боя: "Делимся этим специально"

Украинский музыкант Тарас Тополя признался, что командование не слишком оценило старания его батальона. Именно поэтому он начал публиковать видео по передовой.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в составе территориальной обороны отражал наступление врага на Харьковщине. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Тарас Тополь о видео с передовой

Довольно часто Тарас Тополя публикует видео с поля боя – иногда жестокие и жуткие. Он объяснил, что так показывает другим, чем действительно занимается батальон.

В течение двух месяцев наш батальон держал позицию на севере Харьковщины. Это видео, и еще не одно видео будет, как только я опубликовал. Это то, через что мы прошли в течение двух месяцев. Мы сейчас знакомим общественность с тем, чем занимался батальон,

– сказал певец.

"Ибо к сожалению, возникли какие-то такие мысли у некоторых из командования здесь, на Харьковщине, что наш батальон недостаточно участвовал в боевых действиях. Некоторые считают, что и не принимал. Так мы хотим немного рассказать все же, расставить точки над "и ". И да, мы делимся этим специально, чтобы все увидели, что 130 батальон ТРО это действительно боеспособная единица ВСУ, сухопутных войск, которая способна выполнять задачи и уже выполнила большое количество боевых задач успешно", – добавил артист.

Сейчас группа "Антитела" вместе со своим батальоном находится на ротации – они восстанавливаются, обновляют нужные им вещи и укомплектовываются.

Новое видео от Тополя

Тарас Тополь, как и обещал, поделился новым видео из "передка". В нем музыкант показал успехи отдельных рот батальона, "несколько правильных русских оккупантов" и котенка.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика, 18+