Тарас Тополя показал новое фото с передовой: "Боевые гуси в деле"
Источник:инстаграмм Тараса Тополи
Солист "Антител" Тарас Тополя находится на Харьковщине. Там вместе с собратьями выполняет задание парамедика. Артист опубликовал редкое фото с передовой.
Тарас Тополя находится на фронте с первого дня полномасштабной войны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.
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Новое фото Тараса Тополи с фронта
Лидер "Антител" ведет дневник в соцсетях, где пишет о каждом дне войны. В 147-й день он опубликовал фото с украинским аэроразведчиком. Тарас показал, как смотрится в военной амуниции. На фото видно, что он очень уставший, но продолжает служить. Артист точно знает, ради чего сейчас находится на фронте. Он вместе с собратьями спасает жизнь наших защитников.
Тарас Тополь с побратимом / Фото из инстаграмма артиста
В комментариях подписчики Тараса в очередной раз благодарят его и его товарищей за защиту нашей страны.
- "Спасибо за Украину! Пусть Господь оберегает и помогает!"
- "Вы наше все! Спасибо за защиту! Берегите себя!"
- "Спасибо за вашу работу!"
- "Слава нашим защитникам!"
- "Спасибо вам, наши Герои!"