Тарас Тополя обратился к белорусам: "Встретим огнем и свинцом"

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с коллегами служит на Харьковщине. Артист записал эмоциональное видеообращение к белорусам и призвал их не воевать против Украины.

Территорию беларуси россия использует в войне против Украины с 24 февраля. В последнее время все больше новостей о вероятном участии белорусских военных в войне против нас. Украинцы обращаются к белорусам и призывают не становиться участниками жестокой войны, которую развязала россия.

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Тарас Тополя обратился к белорусам

Лидер "Антител" на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. Он неоднократно отмечал те террористические действия, которые россия совершает в Украине. Теперь обратился к белорусам и призвал их не повторять действия россиян. Тарас подчеркнул, что украинцы до сих пор верят, что сапог белорусского солдата не ступит на нашу землю.

А если так случится, если вы придете с войной, мы встретим вас, как и путинские орды, огнем и свинцом. Вы все видели, на что способна украинская армия, защищающая свой народ и свою родную землю,

– подчеркнул Тополя.

Если белорусские солдаты все-таки пересекут украинскую границу с оружием в руках, то Тарас советует им не поднимать это оружие против Украины, не выполнять преступных приказов своего руководства.

Остановитесь, опустите стволы, подождите представителей ВСУ, тогда по вас никто не будет стрелять. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать правильный выбор,

– подытожил артист.

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