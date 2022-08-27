"Антитела" впервые вживую спели 2step с Эдом Шираном: эмоциональное видео с концерта в Варшаве

Вечером 26 августа один из популярнейших исполнителей современности Эд Ширан собрал стадион в Варшаве. На его сольник пришли 80 тысяч человек, а гостями стали украинские музыканты – группа "Антитела". Так, их хит 2step впервые прозвучал вживую.

Видео с грандиозного концерта Эда Ширана на национальном стадионе в Варшаве опубликовала Ярослава Гресь – координатор платформы United24. Все потому, что рядом с обладателем Грэмми группа "Антитела" подняла украинский флаг с гербом и надписью United24.

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"Антитела" впервые вживую спели 2step с Эдом Шираном

"Я встретил эту замечательную группу, когда началась война. Сегодня они приехали из Украины, чтобы мы впервые вживую встретились. И спели вместе", – заявил Эд Ширан до того, как Тарас Тополя появился на сцене перед 80-тысячной публикой.

После выполнения 2step лидер "Антител" поблагодарил не только Эда Ширана, но и народ Польши: "Спасибо вам искренне, дорогие. Спасибо за эту поддержку, за то, что стоите рядом с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда не забудет эту поддержку. Обещаем, мы обязательно отблагодарим. Держимся вместе".

Эд Ширан и "Антитела" наконец-то объединились и стоят за Украину! Спасибо Эду и всей команде! Вы большие люди с огромными сердцами,

– прокомментировали украинские музыканты в своем инстаграме.

Группа "Антитела" с Эдом Шираном после концерта в Варшаве / Фото из инстаграма группы

В то же время фронтмен "Антител" Тарас Тополя в своем инстаграме опубликовал фото с Эдом Шираном и пошутил, что учил британца варить украинский борщ.

Не Киев. Утро – сто восемьдесят пятое. Настроение – Варшава. Месяц – встретились. "Эд, берешь картошку, мясо, капусту, томаты, немного зелени, сметаны, и получаешь самый вкусный в мире…" "Soup?" "Нет, борщ". Слава ВСУ. Слава Украине,

– с юмором подписал Тополя.

Тарас Тополь с Эдом Шираном / Фото с инстаграммы певца