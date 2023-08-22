"Так красиво": Тополь, Пономарев, Дзидзьо и ALEKSEEV очаровали сеть чувственной песней "Миліша"
Источник:Александр Пономарев
Украинские артисты порадовали поклонников невероятным романсом. Тарас Тополя, Александр Пономарев, Михаил Хома и ALEKSEEV вместе спели чувственную песню "Миліша". Фаны просто в восторге от трека.
Слова и музыку создал Александр Пономарев. Оказывается, эта песня была написана еще до полномасштабного вторжения.
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Тополь, Пономарев, Дзидзьо и ALEKSEEV спели вместе
К исполнению романса присоединились известные артисты, среди которых Тарас Тополя из группы "Антитела", Михаил Хома (Дзидзьо) и Никита Алексеев (ALEKSEEV). В композиции звучат очень романтические слова: "На свете так много красивых девушек, но мне милее моя".
Интересно, что Александр Пономарев планировал выпустить песню "Миліша" 1 марта 2022, однако полномасштабная война изменила все планы. Артист сомневался, стоит ли выпускать этот романс сейчас, поэтому посоветовался с военным, тот его поддержал.
Я показал новую песню, рассказал историю о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но… Он очень интересно ответил – срочно ее выпускай и не тяни, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно – чтобы было больше свадеб,
– вспомнил Пономарев.
Певцы даже сняли видео в песню "Миліша". В кадре артисты предстали в костюмах посреди комнаты и чувственно спели о своих любимых.
Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополь, ALEKSEEV – "Миліша": смотрите видео онлайн
Реакция сети на романс
Поклонники были в восторге от голосов артистов. Им очень понравился этот романс. В комментариях они написали свои впечатления:
- "Какая красота. Какие прекрасные голоса. Слава Украине!"
- "Спасибо за замечательную песню, такие приятные эмоции вызывает".
- "Великолепная песня, так легкая, мелодичная. От души и для души!"
- "Супер! С любовью в сердцах к победе".
- "Браво! Песня великолепна, вдохновляет на новые свершения. Большая вам благодарность".
- "Как хорошо! Тарас как-то по-новому спел, очень понравилось!"
- "Красивая песня. Муравьи по коже!"
- "Очень красивый клип и ярко переданные чувства! Песня, которая останется в сердце и на устах!"