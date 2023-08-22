"Так красиво": Тополь, Пономарев, Дзидзьо и ALEKSEEV очаровали сеть чувственной песней "Миліша"

Украинские артисты порадовали поклонников невероятным романсом. Тарас Тополя, Александр Пономарев, Михаил Хома и ALEKSEEV вместе спели чувственную песню "Миліша". Фаны просто в восторге от трека.

Слова и музыку создал Александр Пономарев. Оказывается, эта песня была написана еще до полномасштабного вторжения.

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Тополь, Пономарев, Дзидзьо и ALEKSEEV спели вместе

К исполнению романса присоединились известные артисты, среди которых Тарас Тополя из группы "Антитела", Михаил Хома (Дзидзьо) и Никита Алексеев (ALEKSEEV). В композиции звучат очень романтические слова: "На свете так много красивых девушек, но мне милее моя".

Интересно, что Александр Пономарев планировал выпустить песню "Миліша" 1 марта 2022, однако полномасштабная война изменила все планы. Артист сомневался, стоит ли выпускать этот романс сейчас, поэтому посоветовался с военным, тот его поддержал.

Я показал новую песню, рассказал историю о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но… Он очень интересно ответил – срочно ее выпускай и не тяни, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно – чтобы было больше свадеб,

– вспомнил Пономарев.

Певцы даже сняли видео в песню "Миліша". В кадре артисты предстали в костюмах посреди комнаты и чувственно спели о своих любимых.

Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополь, ALEKSEEV – "Миліша": смотрите видео онлайн

Реакция сети на романс

Поклонники были в восторге от голосов артистов. Им очень понравился этот романс. В комментариях они написали свои впечатления: