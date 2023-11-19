Украинский защитник поразил игрой на бандуре: что именно он исполнил
Источник:Алексей Мочанов
Военный ВСУ продемонстрировал виртуозную игру на украинском народном музыкальном инструменте – бандуре. Он сыграл хит Nothing Else Matters популярной группы Metallica.
Выяснилось, что талантливым исполнителем на ролике является заслуженный артист Украины Тарас Столяр. После начала полномасштабного вторжения мужчина вступил в ряды ВСУ.
Ого "Душа рвется": военный, потерявший ногу на войне, поразил публику на концерте Ирины Билык
Военный сыграл на бандуре песню группы Metallica
Тарас Столяр сыграл на бандуре хит всемирно-известной группы Metallica – Nothing Else Matters перед своими товарищами-военными. На ролике слышно, как один из них не сдерживает свои эмоции.
Аж хочется спеть,
– поделился военный, слушая игру Столяра.
Украинский автогонщик и автожурналист Алексей Мочанов, который выложил это видео в своем фейсбуке, был восхищен талантом украинского воина.
Фантастика! Я сделаю все, чтобы Хэтфилд с Ульрихом (основатели группы Metallica) узнали об этом исполнении и кайфонулы. От души!
– написал он.
Пользователи сети также оценили необычное исполнение такой песни на бандуре.
- "Тарас, браво! Ты всегда открывал новые возможности этого инструмента. Это превзошло все надежды. Профи!".
- "Прослушала на одном дыхании. Спасибо за защиту, за просто замечательное исполнение, за все. Береги Вас, Боже, наши родные".
- "Крутяк! Такой мелодичности одним инструментом можно достичь только бандурой, мне кажется!"
- "Боже, какие талантливые ребята защищают Украину!"
- "Не смогла сдержаться, послала это видео с исполнением песни Metallica на их инстаграмм".
Что известно об исполнителе
- Тарас Столяр уже около 20 лет работает в Национальном академическом оркестре народных инструментов Украины. Он окончил Черновецкое музыкальное училище и Национальную музыкальную академию.
- Музыкант был победителем Первого международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах имени Игната Хоткевича.
- Интересно, что Столяр играл партии бандуры для фильма "Дума о Тарасе Бульбе" в 2009 году. К тому же некоторое время был участником украинской электронной группы ONUKA.