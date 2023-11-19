Украинский защитник поразил игрой на бандуре: что именно он исполнил

Военный ВСУ продемонстрировал виртуозную игру на украинском народном музыкальном инструменте – бандуре. Он сыграл хит Nothing Else Matters популярной группы Metallica.

Выяснилось, что талантливым исполнителем на ролике является заслуженный артист Украины Тарас Столяр. После начала полномасштабного вторжения мужчина вступил в ряды ВСУ.

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Военный сыграл на бандуре песню группы Metallica

Тарас Столяр сыграл на бандуре хит всемирно-известной группы Metallica – Nothing Else Matters перед своими товарищами-военными. На ролике слышно, как один из них не сдерживает свои эмоции.

Аж хочется спеть,

– поделился военный, слушая игру Столяра.

Украинский автогонщик и автожурналист Алексей Мочанов, который выложил это видео в своем фейсбуке, был восхищен талантом украинского воина.

Фантастика! Я сделаю все, чтобы Хэтфилд с Ульрихом (основатели группы Metallica) узнали об этом исполнении и кайфонулы. От души!

– написал он.

Пользователи сети также оценили необычное исполнение такой песни на бандуре.

"Тарас, браво! Ты всегда открывал новые возможности этого инструмента. Это превзошло все надежды. Профи!".

"Прослушала на одном дыхании. Спасибо за защиту, за просто замечательное исполнение, за все. Береги Вас, Боже, наши родные".

"Крутяк! Такой мелодичности одним инструментом можно достичь только бандурой, мне кажется!"

"Боже, какие талантливые ребята защищают Украину!"

"Не смогла сдержаться, послала это видео с исполнением песни Metallica на их инстаграмм".

Что известно об исполнителе