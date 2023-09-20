Тарас Цымбалюк назвал причину развода с Тиной Антоненко: "Распространенная проблема среди пар"

После начала полномасштабной войны Тарас Цымбалюк развелся с Тиной Антоненко. Тогда пара не рассказала подробности, но теперь актер назвал причину разрыва.

Пара была вместе 4 года, из них один год в браке. В новом интервью Тарас Цимбалюк поделился историей развода с бывшей женой Тиной.

Интересно Просто пи*дец, – Цымбалюк прокомментировал съемку в клипе российской группы "Ленинград"

По его словам, он с женой очень хотели нравиться друг другу.

Я говорил с психологом, это очень распространённый диагноз… Мы с Тиной очень мало разговаривали в моменты, когда возникали какие-то недоразумения. Мы иногда "консервировали" вещи, которые нужно было решить прямо сейчас. И эти ссоры мы не проговаривали,

– признался актер.

Тарас Цымбалюк объяснил, что они оба поняли, что совсем не подходят друг другу, хотя долгое время пытались к этому приспособиться.



Тарас Цымбалюк с Тиной Антоненко / Фото с ее инстаграммы

"Только впоследствии мы поняли, что совершенно по-разному смотрим на такие вещи. Мы пытались сделать паузу, думали, что сможем быть вместе, но сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых совершенно не совпадаем", – заявил артист .

Поэтому Цымбалюк решил закончить эти отношения. Развод произошел после начала вторжения. По словам актера, именно тогда они проводили очень много времени вместе и поняли проблемы.

Это даже не потому, что война началась… Несколько раз мы садились разговаривать и поняли, что по-разному смотрим на этот мир… Я понял, что поэтому мы не имеем права завести ребенка,

– сказал Тарас.

Актер добавил, что развод не был для него болезненным.

"Уже через 2 недели я настолько успокоился, что был приятно удивлен внутренним состоянием. Ей, наверное, было немного тяжелее. Она закрылась сразу, заблокировала меня везде", – сказал он.

Смотрите интервью с Тарасом Цымбалюком: видео

Цымбалюк признался, что сейчас не общается с бывшей супругой. Уже около полутора лет он находится в отношениях с рестораторкой и владелицей бренда одежды Светланой Готочкиной.