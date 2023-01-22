Ушел от жены ко мне, – Виктория Варлей ошеломила правдой об отношениях с Цымбалюком

Участница "Холостяка-12" Виктория Варлей рассказала об отношениях с актером Тарасом Цымбалюком. Выяснилось, что Тарас ушел от первой жены к ней.

К тому времени актер состоял в браке с однокурсницей Ангелиной. С Викторией Тарас познакомился на съемочной площадке сериала "Суперкопы". Потом между ними возник страстный роман.

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Тарас Цымбалюк ушел от жены к Виктории Варлей

На время съемок Виктория также была в отношениях. Но потом и Тарас, и она разошлись со своими любимыми, стали жить вместе. Это произошло после того, как сняли половину "Суперкопов".

У нас была вечеринка по случаю "экватора" проекта. Пили вино, стали танцевать, целоваться. И как-то все завертелось. К тому времени он был женат. Так случилось, что от первой жены он пошел ко мне,

– призналась Варлей.

Однако, по словам девушки, она не знала, что Цымбалюк был женат, поскольку он никогда об этом не рассказывал. А Ангелина тяжело переживала этот разрыв.



Варлей и Цымбалюк снимались в "Суперкопах" / Фото НЛО TV

Варлей познакомила Цымбалюка с будущей женой

Между влюбленными не было никакой ссоры, просто в один момент они поняли, что уже дали друг другу все, что могли. Потом Виктория узнала, что Цымбалюк стал встречаться с будущей женой Тиной, когда еще жил у нее на квартире. Более того, именно Варлей познакомила Тараса с Тиной.

Я никогда не думала о семье с Тарасом. Нам было очень классно вместе, но я никогда не рассматривала его как отца моих детей. В тот момент он для меня был не серьезным. Хотя он очень хороший парень. Тогда он только начинал свою карьеру и у него было сильное желание стать тем, кем есть сейчас. Я им очень горжусь,

– рассказала Виктория.

Отметим, Тарас Цымбалюк уже расстался со второй женой Тиной Антоненко. Сейчас у него роман с ресторатором Светланой Готочкиной, однако об этом актер почти не говорит. Стоит добавить, что Виктория Варлей отметила, что эти отношения у Тараса начались уже после развода. По словам Виктории, актер является верным мужчиной и не изменял Тине.

Варлей также обрела свою любовь. Недавно она вышла замуж за россиянина Петра, который живет в США. По словам Вики, они познакомились еще задолго до ее участия в проекте "Холостяк", мужчина осуждает войну.