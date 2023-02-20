"Языком" мы похожи на россиян, – Тарас Цымбалюк откровенно заговорил о переходе на украинский

Украинский актер Тарас Цымбалюк поднял вопрос языка. Он считает, что сейчас очень важно переходить на украинский язык, потому что, говоря языком, мы похожи на россиян.

Артист в соцсети подчеркнул, что русскоязычным украинцам нужно подавать правильный пример, а не "тыкать грубо носом". Цымбалюк рассказал и свою историю общения на русском.

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Цымбалюк столкнулся с "русификацией"

Актер признается, что он рос в украиноязычном окружении, но его коснулся "шлейф" тотальной русификации Украины в период Советского Союза.

Он рассказывает, что после учебы в вузе начал ходить на кинопробы.

99% материала на русском. Хочешь быть актером кино – говори по-русски… Так что, как результат, я тоже, в определенной степени, стал представителем низкого сознания рядового украинца,

– заявил Цымбалюк.

Почему сейчас важно говорить по-украински

Артист говорит, что язык – это душа народа, и сейчас этот вопрос обострился. Он добавил, что враг напал на регионы, где самое слабое сознание.

По его словам, есть простая стратегия говностраны (России – 24 Канал) – она навязывает российский, переселяет туда своих уже "тяжело больных", уничтожает все украинское и, как следствие – появляются представители "ивашим нашим", как минимум. "Все этого достаточно, чтобы люди повернули голову в сторону Москвы, а их дети начали голосовать за Януковича", – считает актер.

Сейчас идет война. Куда еще дальше? Вместе с этим, ни в коем случае сейчас нельзя агрессивно ускорять популяцию украинского языка: тыкать носом и грубо заставлять разговаривать на украинском русскоязычном населении Украины! Почему? Потому что за этим последует обратная агрессия и еще большее неуважение к украинскому,

– объясняет Тарас Цымбалюк.

Кроме того, по его мнению, официально везде все должно быть на государственном языке – обслуживать в ресторанах – только на украинском, представители культуры – должны перейти на государственный.

Должен быть пример, а не осуждение

Еще с 16 июля 2019 года вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер. Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.

"Люди с любой аудиторией должны подавать пример – именно так со временем будет расти уровень украинизации", – подчеркивает актер.

Но Цымбалюк отметил, что в этом не будет смысла, если, например, в Карпатах не будут сдавать жилье переселенцам из Николаева, потому что те всю жизнь говорили по-русски, потому что это внутренний конфликт.

Далее, еще появилась когорта исправляющих "умников", высмеивают людей, которые учатся говорить на украинском языке. Это – дно. Напротив, сейчас ценны любые попытки и инициативы!

– заявил Тарас.

Он также "поклонился" тем, кто ошибается, но все же пытается говорить по-украински. "Вы – будущее той желанной трансформации! Так что впереди большой кусок работы. Но появилась фундаментальная ватерлиния – практически каждый теперь видит где черное, а где белое", – добавляет артист.



В комментариях поклонники полностью поддерживают актера:

"Есть даже "техника перехода" для полностью русскоязычных, как я. Мотивация и желание – главное! Считаю, что лидеры мнений, артисты должны быть примером и ответственными, в этом вопросе тем более. Это была одной из мотиваций. А если двумя словами – Украина прекрасна, потому что у нас даже армяне щебечут соловьиной".

"Спасибо, что поднимаете эти вопросы! Моя бы воля, вообще запретила на территории Украины общаться по-русски. Куда не пойди, между собой слышна только русскоязычная диалектика. Еще и в столице Украины. Но хорошо, что мы взяли этот курс".

"Я предлагаю всем заняться собой, развитием своего украинского языка, культуры, изучением истории, а не подталкивать друг друга к конфликту. Когда мне обвиняли, что я "говорю на языке", то это вызвало только мою агрессию. Каждый сам решит, когда и как он перейдет, возможно, кто-то никогда этого и не сделает".

"Не переходят уже только те, кто это решил не делать принципиально. Это они презирают язык и тех, кто говорит на украинском".

"Тарасе, спасибо за прекрасное сообщение! Хотя никогда не говорила по-русски и не задумывалась о языковом вопросе и весомости языка в целом. После полномасштабного вторжения возникла ярость и отвращение ко всему русскому, в том числе и языка".

"После всех ужасов, что пережили украинцы начиная с 2014 и до сих пор – мне не хочется разговаривать на русском и уже режет ухо русский язык. Внутри все же протестует против всего русского, противно все, что с ними связано".

Кстати, первая леди Елена Зеленская в интервью немецкому изданию рассказала о том, что планирует сделать после победы. Она призналась, что села бы в машину одна, без охранников, и просто уехала за город. "Очень громко включила бы музыку, а потом остановилась бы где-нибудь в хорошем месте и просто смотрела на пейзаж", – добавила она.