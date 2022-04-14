Танки и разрушенные здания: Тимур Мирошниченко показал места оккупации на Житомирской трасе

Две недели прошло с тех пор, как Вооруженные Силы Украины дали отпор всем российским военным в киевском регионе. Наибольшее повреждение оказалось недалеко от Житомирской трассы. Именно ею возвращался в столицу Тимур Мирошниченко.

Столица Украины постепенно возвращается к жизни, хотя власти Украины рекомендуют еще задержаться и не спешить в Киев. Однако трассы становятся более заполненными, а улицы городов – более человечными. На работу вернулся ведущий Тимур Мирошниченко.

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Мужчина дорогой в Киев снял отрывки с Житомирской трассы, по которой обычно едут водители из западных регионов в столицу. Масштабы разрушений впечатляют: вся продовольственная и жилая инфраструктура у дороги разрушена. Также осталось немало российской техники с их отметками Z и V, обломков от автомобилей. Пока коммунальные службы, ГСЧС и волонтеры разбирают завалы, пригород Киева пока выглядит апокалиптически.

Мирошниченко показал разрушение на Житомирской трассе: видео

Стоит добавить, что на одном из кадров возник родильный дом, где еще полтора года назад рожала своего сына Доминика – Илона Гвоздева. Ей очень тяжело смотреть на то, что со зданием, где родились тысячи жизней, сделала русская армия.



Роддом "Адонис" неподалеку от Киева / Фото с инстаграм-сторис Гвоздевой