"Танцы со звездами": аутсайдер первого эфира Суровцев прокомментировал провальную румбу

В пятом сезоне "Танцев со звездами" судьи по-особенному требовательны к участникам. Так, аутсайдером первого прямого эфира стал актер и стриптизер Алексей Суровцев. В сумме от жюри он получил лишь 7 баллов. Как он комментирует свой провал, узнавайте далее.

В паре с Марией Колосовой Алексей Суровцев показал страстную румбу. В течение танца он обнажил торс, а в финале горячей постановки – по-настоящему поцеловал партнершу под дождем.

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Правда, судьи "Танцев со звездами" не оценили таких откровений. Они полностью раскритиковали актера из сериала "След", назвав его движения неуклюжими и вульгарными.

Суровцева не на шутку задели слова Екатерины Кухар о том, что он овладел лишь тремя шагами румбы. Однако звезда таки признал свой номер провальным. Следовательно, секс-символ "Танцев со звездами" пообещал показать себя с другой стороны.

Первый эфир мы с треском провалили, но не опускаем руки и усиленно готовим второй танец, который будет в корне отличаться от первого и покажет меня немного с другой стороны,

– заявил Алексей Суровцев.

"Учитывая наши оценки за румбу, не вылететь из второго эфира будет крайне сложно", – добавил бывший стриптизер.

Алексей Суровцев и Маша Колосова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма стриптизера

Алексей Суровцев и Маша Колосова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма стриптизера