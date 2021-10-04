"Танцы со звездами" 5 выпуск: какая пара покинула шоу

Напряженный и драматичный 5 выпуск "Танцев со звездами" завершился, и зрители узнали, кто не справился с заданием и хуже всего показал номер для "ночи кинохитов". Этой парой стали Фагот и Екатерина Тришина.

В новом выпуске "Танцев со звездами" Олег Михайлюта (Фагот) и Екатерина станцевали венский вальс, превратившись в героев фильма "Тени забытых предков" – Маричку и Ивана. Они не смогли покорить зрителей, поэтому и получили наименьшее количество баллов и выбыли из проекта.

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Кроме них, в зону риска попали пары Евгении Власовой и Макса Леонова и Александры Зарицкой и Юрия Мешкова. Но зрители все решили сами, поэтому Олег и Екатерина покинули шоу. Они остались без комментариев в последнем эфире, но Олег успел сделать напоследок прощальное селфи со всеми своими коллегами по паркету.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной