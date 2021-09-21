Танцор Дорофеевой с травмой черепа рассказал, что на самом деле произошло возле гей-клуба

Танцор Евгений Гончаренко уже около двух месяцев, как лечится от рук нападающего возле киевского гей-клуба Lift. Парень находился в коме и у него была трепанация черепа. Сейчас его ждет еще одна крайне тяжелая операция по установке титановой пластины, а пока он рассказал, что же на самом деле произошло 1 августа.

Что произошло возле гей-клуба

Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Гончаренко случайно задел неизвестного мужчину возле клуба и тот сильно ударил парня. Танцор потерял сознание и упал на троутар, получив кровоизлияние в мозг. Нападавшим оказался экс-сотрудник УГО, которого уволили после инцидента. Вместе с Евгением были еще друзья – девушка и парень.

Читайте также Танцовщика балета Дорофеевой выписали из больницы: дома ему устроили вечеринку

По словам Евгения, это были друзья из-за рубежа, которые хотели сходить в модный клуб. Когда они шли к такси, их начал толкать мужчина без каких-либо словесных перепалок. Девушка сразу начала все снимать на телефон, но это очень разозлило нападавшего и он сильно ударил парня в голову.

Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. И я не умею драться, я не встреваю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда рад, что это был я,

– рассказал Гончаренко.

Как себя чувствует танцор

Реабилитация после трепанации черепа и медикаментозной комы оказалась сложной, но он уже может полноценно ходить и двигаться. Впереди его ждет еще одна непростая операция, потому что у него отсутствует часть кости черепа. В частности у него был поврежден нерв правого глаза, но сейчас оно полностью вернулось в орбиту. Что касается головы, то сейчас у него кожа практически натянута на мозг.

"Кость у врачей, к сожалению, не получилось восстановить, будут закрывать мне титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу госпитализируют и в операционную", – сообщил танцор, добавив, что лечение является крайне дорогостоящим. Родители не имели такой суммы, поэтому собирали деньги, где могли. Точные цифры родители сыну не называют, но он видел несколько счетов – речь идет о сотнях тысяч. По его словам, один укол антибиотика может стоить 8 или 9 тысяч гривен.

Отметим, что танцор с момента инцидента редко публикует инстаграм-сообщения и сториз, сосредотачиваясь на своем здоровье. Впервые после инцидента Гончаренко вышел на публику 2 сентября – он стал манекенщиком на показе бренда ROUSSIN в рамках украинской Недели моды.