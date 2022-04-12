Тамерлан предложил, как наказать украинских звезд-молчунов после победы

Рэпер Тамерлан из дуэта TamerlanAlena вступил в терроборону и несколько раз чуть не погиб – то от пуль снайпера, то под "градами". Поэтому он не понимает звезд из Украины, которые подло молчат о войне. После победы музыкант предлагает лишить их гражданства.

По мнению Тамерлана, рассказывать о войне – это гражданский долг. Поэтому те, кто пытается усидеть на двух стульях из-за работы и бизнес-контрактов, недостойны украинского гражданства. Взяться за них артист предлагает сразу после победы.

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Тамерлан о звездах-молчунах из Украины

Таких людей нужно лишать гражданства без заднего мнения. Мне кажется, это правильно. Есть ведь какие-то обязательства перед страной! Как можно молчать?

– риторически поинтересовался Тамерлан.

В эмоциональном заявлении он намекнул на Регину Тодоренко, которая две недели молчала, а затем вышла в сторис с разбором гардероба. "Когда гибнут люди, когда разрушается инфраструктура, а ты при этом постишь видео какого-нибудь гардероба или какие-то конкурсы, у меня это вообще не укладывается в голове", – высказался рэпер.

Тамерлан признался, что война показала, кто есть кто. К сожалению, за последние полтора месяца он тоже разочаровался в людях из близкого окружения.

"Очень многие раскрыли себя, так сказать, с другой стороны. Как с хорошей, так и с ужасной", – поделился музыкант.

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