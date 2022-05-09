Таксист привез меня за 10 тысяч гривен, – как Притула экстренно возвращался в Киев 24 февраля

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула проводит мощную волентерскую работу со времен первого вторжения в Украину в 2014 году. Сейчас у него свой благотворительный фонд. Признался, что тайно "убежал" во Львов накануне полномасштабной войны.

Мужчина сейчас учится на магистерской программе Украинского Католического Университета, что во Львове. И в первые дни вторжения России он должен был сдавать модуль. По просьбе друзей не ехать, он не послушал и отправился во Львов на поезде.

Важно Основная задача – сохранить государство, – Притула о спорах и хейте в отношении волонтеров

"22 февраля за этим столом сидела определенная группа людей, которая говорила о дальнейших перспективах той структуры, которую я планировал (создать партию, – Showbiz 24). В середине марта должен был быть съезд, учредительное собрание. Я им сказал, что поеду на Львов, потому что у меня был модуль на магистратуре в УКУ, а мои мне говорят: "Нельзя никуда ехать, вдруг руссня попрет – должен быть на месте". Ну и все словно и намекало, что они попрут, но где-то там внутри мозга подобные вещи пытаются блокироваться", – признался Притула.

Он добавил, что отвез своего старого сына к маме, а сам вечером сел "тихо от своих, чтобы никто не знал" на поезд.

...И 24-го утром я с маленьким рюкзачком вышел на перроне Львовского железнодорожного вокзала. Открыл телефон… и пошел к таксисту. Я собрал консилиум таксистов, они мне нашли одного мужчину, который любезно за 10 тысяч гривен привез меня из Львова назад сюда, когда здесь все уже кипело,

– вспомнил Притула.



Сергей Притула в штабе своего фонда / Фото с инстаграмма мужчины

Что советует Притула украинцам

За более чем 2 месяца войны украинцы пережили немало ужасов и потрясений, поэтому Сергей советует всем не стесняться обращаться за профессиональной помощью к психологам и психотерапевтам.

"Я обращался к психологу. Какие-то вещи было сложно самостоятельно переварить и пережить: погибли друзья, еще друзья есть в плену, есть друзья под оккупацией, у меня все мои братья с оружием. Поэтому у меня, пожалуй, не будет каких-то существенных советов для шыроких масс, что делать. Потому что какое-то время я пытался справиться сам, потому что не всегда удавалось", – подытожил Притула.