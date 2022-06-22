"Такі часи": Фагот признался, нравится ли ему держать в руках оружие

Музыкант Фоззи из ТНМК с первых дней войны поступил в терроборону. Он признался, что все же ему больше нравится держать в руках микрофон, чем оружие.

Украинский музыкант Фагот (Олег Михайлюта) продолжает службу в территориальной обороне. Он поделился в инстаграме новым фото.

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Фагот признался, нравится ли ему служба

Олег Михайлюта опубликовал фото, на котором появился в военной форме и рядом с микрофоном. Он признался, что ему по душе таки петь, а не держать в руках оружие.

Чтобы вы знали… мне гораздо больше нравится держать в руке микрофон, а не ствол. Гораздо большее удовольствие от того, чтобы дарить радость, а не смерть. Но такие времена… бурные,

– поделился Фагот.



Фагот / Фото из инстаграма Фагота

, многие артисты, ведущие и музыканты не пошли служить из-за отсутствия военного опыта, или вообще выехали из Украины. Но Фагот их не осуждает . Он считает, что каждый должен помогать Украине в войне, как может и умеет. Главное – не сидеть без дела.

В комментариях поклонники музыканта поддерживают его и благодарят за творчество, которое поднимает дух во время войны.