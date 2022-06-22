"Такі часи": Фагот признался, нравится ли ему держать в руках оружие

22 июня 2022 , 17:40
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Источник:

инстаграм Фагота

Музыкант Фоззи из ТНМК с первых дней войны поступил в терроборону. Он признался, что все же ему больше нравится держать в руках микрофон, чем оружие.

Украинский музыкант Фагот (Олег Михайлюта) продолжает службу в территориальной обороне. Он поделился в инстаграме новым фото.

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Фагот признался, нравится ли ему служба

Олег Михайлюта опубликовал фото, на котором появился в военной форме и рядом с микрофоном. Он признался, что ему по душе таки петь, а не держать в руках оружие.

Чтобы вы знали… мне гораздо больше нравится держать в руке микрофон, а не ствол. Гораздо большее удовольствие от того, чтобы дарить радость, а не смерть. Но такие времена… бурные,
– поделился Фагот.


Фагот / Фото из инстаграма Фагота

Заметим, многие артисты, ведущие и музыканты не пошли служить из-за отсутствия военного опыта, или вообще выехали из Украины. Но Фагот их не осуждает. Он считает, что каждый должен помогать Украине в войне, как может и умеет. Главное – не сидеть без дела.

В комментариях поклонники музыканта поддерживают его и благодарят за творчество, которое поднимает дух во время войны.

  • "Как вы читали в своем треке, переживем";
  • "Спасибо вам за ваше мужество и замечательные песни! Ждем снова в Париже";
  • "Спасибо за музыку, она помогает держаться";
  • "Лишь бы выдержать эти времена. Верю, что все будет!";
  • "Скоро они пройдут. Артисты должны быть на сцене";
  • "Обнимаю";
  • "Я обожаю ваши концерты. Очень хочу снова пригнать, скакать и танцевать. Мы на концерте так скакали, что чуть-чуть балкон не обвалили";
  • "Ты прав, до войны у нас были совсем другие увлечения";
  • "Великолепный музыкант, отличный защитник, отличный друг, отличный человек!";
  • "Самая большая ярость – у поэтического воина, потому что он – видит градиентами и ударениями, чувствует ритм и понимает акцент. Ты крут не только как творец, но и как человек".
Автор: Марія Касій