"Такі часи": Фагот признался, нравится ли ему держать в руках оружие
Источник:инстаграм Фагота
Музыкант Фоззи из ТНМК с первых дней войны поступил в терроборону. Он признался, что все же ему больше нравится держать в руках микрофон, чем оружие.
Украинский музыкант Фагот (Олег Михайлюта) продолжает службу в территориальной обороне. Он поделился в инстаграме новым фото.
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Фагот признался, нравится ли ему служба
Олег Михайлюта опубликовал фото, на котором появился в военной форме и рядом с микрофоном. Он признался, что ему по душе таки петь, а не держать в руках оружие.
Чтобы вы знали… мне гораздо больше нравится держать в руке микрофон, а не ствол. Гораздо большее удовольствие от того, чтобы дарить радость, а не смерть. Но такие времена… бурные,
– поделился Фагот.
Фагот / Фото из инстаграма Фагота
В комментариях поклонники музыканта поддерживают его и благодарят за творчество, которое поднимает дух во время войны.
- "Как вы читали в своем треке, переживем";
- "Спасибо вам за ваше мужество и замечательные песни! Ждем снова в Париже";
- "Спасибо за музыку, она помогает держаться";
- "Лишь бы выдержать эти времена. Верю, что все будет!";
- "Скоро они пройдут. Артисты должны быть на сцене";
- "Обнимаю";
- "Я обожаю ваши концерты. Очень хочу снова пригнать, скакать и танцевать. Мы на концерте так скакали, что чуть-чуть балкон не обвалили";
- "Ты прав, до войны у нас были совсем другие увлечения";
- "Великолепный музыкант, отличный защитник, отличный друг, отличный человек!";
- "Самая большая ярость – у поэтического воина, потому что он – видит градиентами и ударениями, чувствует ритм и понимает акцент. Ты крут не только как творец, но и как человек".