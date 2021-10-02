Так и не получил шанс, – Илья с "Холостячки" отреагировал на вылет из проекта

Прошел третий романтический выпуск шоу "Холостячка" со Златой Огневич. В дальнейшем борьбу за сердце певицы не смог продолжить Илья – с ним главная героиня попрощалась. Мужчина поделился, что расстроен, однако не жалеет, что пошел на проект.

В 3 выпуске "Холостячка" Злата Огневич решила, что ей не удастся построить отношения с Ильей. Поэтому она не вручила мужчине бутоньерку и отправила домой.

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Илья о вылете из "Холостячки"

Предприниматель поделился, что он очень расстроен из-за того, что так рано покинул проект. Ведь так и не смог побывать на индивидуальном свидании со Златой и открыться ей. Илья также намекнул, что остальные мужчины – не слишком хороший вариант для главной героини.

Расстроился ли я?! Однозначно – да, потому что я так и не получил шанс открыться, побыть наедине со Златой, проявиться и показать ей какой я на самом деле... Обидно не потому, что я иду, а потому, что они все остаются,

– написал мужчина.

Илья добавил, что совсем не жалеет о решении принять участие в романтическом проекте. По его мнению, "Холостячка" – не так о борьбе, как об отношениях и даже развитии семейных отношений. Поэтому предпринимателю не важно, в каком выпуске он покинул шоу. Так он понял, что Злата Огневич – не его партнерша.

"Может звучит как-то по-философски, но мне так легче... и точно знаю, что меня ждет где-то моя любовь и все будет хорошо. Я такой, каким меня увидела вся страна. Не буду другим, потому что действительно во мне искренность, доброта и романтичность. И хочется этим делиться... ", – подытожил Илья.

Отметим, что не только Илья Закорецкий покинул шоу "Холостячка" в 3 выпуске. Борьбу за сердце звезды прекратил также каскадер Павел Богда, который пошел сразу на индивидуальное свидание. Мужчина признался, что не готов к серьезным отношениям, которых сейчас ищет Злата Огневич.

Текст публикации Ильи Закорецкого

Что же это такое? Конец или начало?

Вот и закончился мой этап жизни в "Холостячке"! Расстроился ли я?!

Однозначно – да, потому что я так и не получил шанс открыться, побыть наедине со Златой, проявиться и показать ей какой я на самом деле…

Обидно не из-за того, что я ухожу, а из-за того, что они все остаются.

Знаю одно, если бы я не пришел на проект, я бы жалел потом всю жизнь, что упустил такую возможность…

Это не соревнования, не борьба. Здесь нет вторых, пятых или десятых мест. Этот проект об отношениях и возможности построить отношения, и, может быть, даже семью.

Поэтому не важно, каким я ушел с церемонии! Первым или последним… Если покинул проект, значит, Злата не моя и не со мной.

Может звучит как-то по-философски, но мне так легче… И точно знаю, что меня ждет где-то моя любовь и все будет хорошо.

Я такой, каким меня увидела вся страна И не буду другим…, потому что действительно во мне есть искренность, доброта и романтичность. И хочется этим делиться…

Всем добра и любви.