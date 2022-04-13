"Да, братец, началась война": Дзидзьо рассказал, как звонил Горбунову, когда услышал взрывы

Украинский артист Дзидзьо рассказал, где и как его застала война. Он также подчеркнул, что сегодня наше оружие: украинский язык и традиции.

Известный музыкант Дидзьо во время войны ездит по Украине и поддерживает переселенцев и военных, а также волонтерит. Он рассказал, как и где его застала война.

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Как Дидзьо застала война

Исполнитель рассказал, что, как и большинство киевлян, 24 февраля он проснулся у себя дома от взрывов. Мужчина позвонил Горбунову, живущему неподалеку.

"Я проснулся ночью в 4 утра. Когда услышал второй взрыв, а в доме, где я живу, нет подвала, я спустился вниз. Позвонил Юре Горбунову и говорю: "Юра, ты слышишь то же, что и я?". Он ответил. :"Да, братец, началась война". Мы с ним решали, что делать. Семь дней были возле Киева. И поняли, что надо ехать", – поделился Дзидзьо.

Как относится к запрету русской музыки

На днях народные депутаты предложили запретить русскую музыку на радио и телевидении. Дзидзьо это поддержал.

Я думаю, что это нормально. Я думаю, что это нормально уважать свой язык, что это нормально в Украине говорить по-украински. У меня никогда таких вопросов и в уме даже не было. Я вырос в Западной Украине. Я родился здесь, меня воспитывали украинскими песнями,

– рассказал артист.

"Меня бабушка воспитала традициями, веснянками, колядками, щедривками. Это все нужно знать. Вы посмотрите, как они переживают на весь мир, потому что их кто-то оскорбляет из-за их языка. Значит это нам нужно взять как на вооружение: украинский язык, украинская традиция, а то – запретить", – добавил он.