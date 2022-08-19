На днях Таисия Повалий вместе с российскими коллегами отправилась в тур по Сибири. Он посвящен 85-летию пропагандиста Иосифа Кобзона, который умер в 2018 году. На концерте в Новосибирске предательница спела украинскую песню-романс "Черемшина".

Колаборантка Таисия Повалий уже пела "Пісню про рушник" в Москве на концерте до 9 мая. Теперь взялась за бессмертный хит Василия Михайлюка "Черемшина".

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Предательница Повалий спела "Черемшину" в память о Кобзоне

Концерт в Новосибирске, приуроченный ко дню рождения Кобзона, Повалий закрыла украиноязычной песней "Черемшина". Более того, публика подпевала ей так, что та сказала: "Как прекрасно мы с вами поем, правда же".

Интересно, что в туре по Сибири представляют ее так: "Бесподобная, всеми любимая, настоящая народная артистка Таисия Повалий". Однако среди регалий певицы нет звания народной артистки россии, только Украины. Очевидно, она еще не выслужилась перед кремлем так, чтобы дали народную или хотя бы заслуженную.

Повалий вспомнила о визите Кобзона в Украину

Павел Зибров предлагал забрать у Повалий и звание народной, и украинское гражданство, а "выписать московский паспорт и дать народную артистку кремля ".

В Новосибирске коллаборантка вспомнила, как в начале 2000-х Кобзон приезжал в Киев, чтобы записать с ней украиноязычный альбом "Одна єдина", в котором народные хиты "Києве мій", "Пісня про рушник", "Червона рута", "Два кольори", "Черемшина" и другие.

Я самая счастливая из артисток, певиц, потому что мне выпала честь записать с Иосифом Давидовичем Кобзоном целый диск дуэтов украинских песен. Иосиф Давидович приехал не в самое легкое время, приехал после тяжелейшего периода в жизни для его семьи, для его коллег, артистов, для нас друзей. Он приехал в Киев, мы его ждали, и за два дня мы на студии записали 21 песню на украинском языке. Диск называется "Одна єдина",

– похвасталась предательница.

Под "самым тяжелым периодом жизни" Таисия Повалий подразумевает рак, который у Кобзона диагностировали в 2001 году. От рака пропагандист и умер – 30 августа 2018 года.

Обложка диска Повалий и Кобзона "Одна єдина" / Фото из интернет-магазина