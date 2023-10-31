Окончательно продались: кто из украинских звезд получил российское гражданство

Полномасштабная война стала окончательным маркером для публичных личностей и знаменитостей, родившихся в Украине, но избравших сторону зла. Некоторые из таких звезд не просто заняли позицию молчания, но получили российское гражданство – это путь к спонсорству войны.

24 Канал собрал имена знаменитостей, которые родились, выросли или снискали славу в Украине, но продались за кровавые рубли. Сейчас они или молчат о войне или открыто поддерживают ее.

К слову Предательница MARUV, которая спонсирует окупантов, спела сыну на украинском языке

Таисия Повалий

Певица, родом из Украины, позорится своей циничной позицией уже много лет. Она выбрала кровавые рубли и после 24 февраля, оставаясь в России. По словам блогера Богдана Беспалова, 24 августа 2023 года Таисия Повалий стала новоиспеченной гражданкой страны-террориста. Она запатентовала индивидуальное предприятие и получила российский паспорт прямо в День Независимости Украины.



Повалий получила российский паспорт / Фото с телеграма Богдана Беспалова

Татьяна Денисова

Хореографиня имеет российское происхождение, хотя популярностью она в основном обязана украинской публике. После участия в российских танцевальных шоу ее приняли в украинский проект "Танцы. World of Dance", снимавшийся до начала полномасштабного вторжения. Она находилась в Киеве 24 февраля, а потому застала первые массированные обстрелы Россией. Сначала Денисова вроде бы уехала в Германию, а после этого бросилась в Москву и снова пошла зарабатывать кровавые рубли в шоу на пропагандистском телевидении.

По словам бывшего мужа Денисовой Александра Кривошапко, Татьяна получила российское гражданство еще в декабре 2021 года. В ноябре она попросила послать свидетельство о разводе, потому что готовилась получить российский паспорт.

Анна Асти

Певица Анна Дзюба родом из Черкасс, российское вторжение в 2022 году встретила в Киеве, но забыла о стране, где родилась. Как пишет пропагандисты, Анна Асти отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Заметим, что в этом случае эти артисты официально спонсируют войну, ведь их налоги будут поступать в бюджет России.

Анна Асти получила российский паспорт: видео

Юрий Бардаш

После начала полномасштабного вторжения Юрий Бардаш отметился многими циничными заявлениями о Революции Достоинства, войне на Донбассе и полномасштабном вторжении. Поэтому сбежал в Грузию, а оттуда – в Россию. Журналисты обнаружили данные о российском гражданстве продюсера еще в июне 2022 года: он вроде бы пользовался паспортом страны-террориста и имел московскую прописку с 2015 года.

Эти утверждения сам Юрий Бардаш опроверг и назвал чепухой. Но уже через несколько месяцев заявил, что хочет сменить имя с Юрия на Георгий и получить российское гражданство. Так что если у скандально известного продюсера паспорта не было, он его получит или уже получил.

Наташа Королева

Уроженка Украины и младшая сестра знаменитой певицы Руси уже давно не считается украинкой, потому что еще в 90-х избрала свой путь и со временем получила российский паспорт. Сначала Наташа молчала о полномасштабном вторжении, а уже в прошлом году заявила, что ее муж Тарзан пойдет на войну против Украины, если потребуется.

, что российское гражданство после нескольких (если не десятков) лет жизни в России также получили другие предатели, родившиеся и получившие популярность в Украине. К примеру, Лолита Милявская, Елка (Елизавета Иванцев), Александр Ревва, Джиган и другие.