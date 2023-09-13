Известные актеры Хвостова и Шахторин сыграли свадьбу в Киеве: романтические видео с церемонии

Украинские актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сыграли свадьбу. На празднование пара пригласила родственников и близких.

Таисию Хвостову и Ярослава Шахторина знают по сериалам "Женский врач", "Вызов" и многих других. На днях они поженились и устроили празднование.

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Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова поженились

На празднование пара пригласила друзей и родных. К венцу Таисию вел ее отец. Актеры устроили церемонию под открытым небом. Все вокруг было украшено пудро-розовыми и голубыми цветами.

Таисия надела белое платье с пышной юбкой, блестящим корсетом, длинной фатой и объемными рукавами. Жених выбрал темный костюм и белую рубашку.

С моим любим в светлое будущее в лучшей стране мира. Лучший день моей жизни. Спасибо, мой дорогой! Спасибо каждому, кто разделил этот праздник с нами,

– поделилась Таисия.

Что известно о свадьбе пары

Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова поженились еще 9 сентября 2022 года – тогда у пары была скромная роспись без особых празднований. Пара планировала свадьбу еще за год до этой даты, но из-за полномасштабного вторжения решила разделить день только с ближайшими.

Впоследствии супруги приняли решение отпраздновать свадьбу. Но этим событием Таисия и Ярослав также хотели помочь защитникам – присоединиться к сбору на шлемы и наушники для 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ, которая находится на Херсонском направлении.