"Мечтаю жить в стране, в которой мы едины": сыновья Монатика прочли строки из песни отца на видео

Мультиартист Монатик оригинально поздравил фанатов с Днем Конституции Украины. Он показал, как сыновья читают строчки из его песни.

Во вторник, 28 июня, украинцы отмечали День Конституции. Хотя он прошел не в приподнятом настроении из-за войны, поздравления звучали отовсюду, ведь 26 лет назад Украина еще раз доказала самостоятельность. Звезды не забыли об этом празднике и поздравляли фанатов с торжественным днем.

К слову "Сегодня у нас нет выходного, но есть повод для гордости": звезды о Дне Конституции

Сыновья Монатика прочитали строки из песни отца

Мультиартист Монатик, находящийся за границей и дающий там благотворительные концерты, оригинально поздравил с Днем Конституции. Он впервые за долгое время показал сыновей – Платон и Даниил на видео прочитали красноречивые строки из его песни "Може, вже досить". Монатик выпустил ее еще в 2014 году.

"Я маю мрію – жити в країні, в якій ми єдині.

В якій щаслива кожна дитина, кожна родина.

В якій я можу бути людиною.

В якій немає війни і ненависті,

I ми можемо сміливо вперед йти.

В якій я бачу світло і не бачу зброю.

В якій я пишаюсь тобою і собою!".

Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С Днем Конституции!

– приветствовал Монатик.

Сыновья Монатика прочитали строки из его песни: смотрите видео

В комментариях фаны и звездные коллеги засыпают детей Монатика комплиментами и благодарят за поздравления.