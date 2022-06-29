"Мечтаю жить в стране, в которой мы едины": сыновья Монатика прочли строки из песни отца на видео
Источник:инстаграм Монатика
Мультиартист Монатик оригинально поздравил фанатов с Днем Конституции Украины. Он показал, как сыновья читают строчки из его песни.
Во вторник, 28 июня, украинцы отмечали День Конституции. Хотя он прошел не в приподнятом настроении из-за войны, поздравления звучали отовсюду, ведь 26 лет назад Украина еще раз доказала самостоятельность. Звезды не забыли об этом празднике и поздравляли фанатов с торжественным днем.
К слову "Сегодня у нас нет выходного, но есть повод для гордости": звезды о Дне Конституции
Сыновья Монатика прочитали строки из песни отца
Мультиартист Монатик, находящийся за границей и дающий там благотворительные концерты, оригинально поздравил с Днем Конституции. Он впервые за долгое время показал сыновей – Платон и Даниил на видео прочитали красноречивые строки из его песни "Може, вже досить". Монатик выпустил ее еще в 2014 году.
"Я маю мрію – жити в країні, в якій ми єдині.
В якій щаслива кожна дитина, кожна родина.
В якій я можу бути людиною.
В якій немає війни і ненависті,
I ми можемо сміливо вперед йти.
В якій я бачу світло і не бачу зброю.
В якій я пишаюсь тобою і собою!".
Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С Днем Конституции!
– приветствовал Монатик.
Сыновья Монатика прочитали строки из его песни: смотрите видео
В комментариях фаны и звездные коллеги засыпают детей Монатика комплиментами и благодарят за поздравления.
- "Такие взрослые";
- "Наше будущее";
- "Такие милые";
- "Умнички";
- "Маленькие красавчики";
- "Такие хорошие";
- "Какие они ангелочки".