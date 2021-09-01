Сыновья Монатика пошли в первый класс в костюмах супергероев: семейное фото

1 сентября многие знаменитости провели детей в школу. Среди тех, кто стали родителями первоклассников, Дмитрий и Ирина Монатики. Их сыновья пошли в учебное заведение в костюмах супергероев.

Звезды все чаще делятся фотографиями с торжественных школьных линеек по случаю начала нового учебного года. Вместе с детьми на такой побывали супруги Монатики.

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Сыновья Монатика пошли в школу

Жена мультиартиста сделала селфи в лифте. Ирина, Дмитрий и их сыновья – Платон и Даниил предстали перед камерой. Звездная мама надела элегантный костюм бежевого цвета, а мужчина позировал рядом с ней в сине-коричневой полосатой куртке и джинсах.

Дети Монатика на праздничную линейку пошли в костюме супергероев. Платон и Даниил вместе будут учиться в первом классе. На лицах ребят сияли улыбки. Они счастливы, ведь начинается новый этап в жизни.

Поздравляю всех с началом нового учебного года! Всем терпения, взаимоуважения и новых знаний! Наши с Дмитрием супергерои готовы к приключениям!

– написала Ирина под фото.



Монатик с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Монатик