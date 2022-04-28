Сын растет без него, – MamaRika слезно рассказала о разлуке с мужем из-за войны

Украинская певица MamaRika вместе с сыном уехала за границу, в то время как ее муж остался в Украине. Звезда рассказала, как переживает разлуку.

Украинская певица MamaRika пересиживает войну на Украине в Польше. Она приехала к маме вместе с 8-месячным сыном.

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MamaRika рассказала о разлуке с мужем

Муж артистки поделился, что заполняет разлуку видеозвонками и ежедневным общением. MamaRika со слезами на глазах призналась, что и любимый иногда плачет.

Справляемся с трудом, но, знаете, здесь другого выхода нет. Не мы этого хотим, так сложились дела, так получилось, что нам нужно было развестись. Мы созваниваемся каждый вечер, мы смотрим друг на друга. Это хоть что-то,

– рассказал Сергей Середа.

"Сын растет без него. У нас уже вылезли 4 зуба, пока мы не видели папу, он уже стал в два раза длиннее, поменял два размера одежды, уже ползает, уже сидит. У нас столько всего произошло, и это все не на глазах у Сергея, это самое трудное. Потому что, ну что может быть дороже этих бесценных мгновений, когда твой ребенок развивается и узнает что-то новое в этом мире", – отметила MamaRika.

Певица добавила, что никогда не простит того, что многие украинские семьи разъединились и находятся на расстоянии.

"Это такая боль ежедневная. Мы уже затерли экраны телефонов, потому что постоянно на видеосвязи. Это никогда не передаст тех эмоций, которые мы испытываем каждый день. Поэтому внутренняя агрессия растет ежедневно, злость... Стараемся ее аккумулировать в действии, стараемся не уничтожать себя негативом, а трансформировать это в какую-нибудь помощь", – поделилась звезда.

Однако MamaRika призналась, что хочет вернуться домой: "Мы скоро встретимся. Я планирую приехать домой в Украину. Поэтому мы покажем вам наше воссоединение".

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