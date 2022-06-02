Средний сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю заразился коронавирусом. Поэтому он не появился на торжественном параде в Лондоне по случаю 70-летия правления Ее Величества. Также мужчина не будет участвовать в других праздничных мероприятиях, которые запланированы в Великобритании в эти дни.

В частности, принц пропустит богослужение, которое запланировано на пятницу, 3 июня, в соборе святого Павла в Лондоне.

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Принц Эндрю заразился коронавирусом

2 июня в Лондоне прошел парад Trooping the Colour, который посетили члены королевской семьи. Однако общественность обратила внимание на то, что среди детей королевы не было принца Эндрю.

Теперь стало известно, что мужчина заболел COVID-19, поэтому находится на самоизоляции.

Тест на коронавирус герцога Йоркского показал положительный результат, поэтому мы с досадой вынуждены сообщить, что он пропустит завтрашнюю службу.

– написано в заявлении Букингемского дворца 2 июня.

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