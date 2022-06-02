Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю заразился коронавирусом
Источник:The Daily Mail
Средний сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю заразился коронавирусом. Поэтому он не появился на торжественном параде в Лондоне по случаю 70-летия правления Ее Величества. Также мужчина не будет участвовать в других праздничных мероприятиях, которые запланированы в Великобритании в эти дни.
В частности, принц пропустит богослужение, которое запланировано на пятницу, 3 июня, в соборе святого Павла в Лондоне.
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Принц Эндрю заразился коронавирусом
2 июня в Лондоне прошел парад Trooping the Colour, который посетили члены королевской семьи. Однако общественность обратила внимание на то, что среди детей королевы не было принца Эндрю.
Теперь стало известно, что мужчина заболел COVID-19, поэтому находится на самоизоляции.
Тест на коронавирус герцога Йоркского показал положительный результат, поэтому мы с досадой вынуждены сообщить, что он пропустит завтрашнюю службу.
– написано в заявлении Букингемского дворца 2 июня.
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- Торжественные мероприятия по случаю празднования 70-летия Ее Величества на престоле начались 2 июня.
- Утром королевский дворец опубликовал новый официальный портрет королевы, на котором она изображена в вестибюле Виктории в Виндзорском замке 25 мая этого года. На заднем плане можно увидеть Круглую башню замка и статую короля Карла II, стоящую в четырехугольнике замка.
- Днем представители монаршей семьи появились на параде Trooping the Colour. В карете, двигавшейся по центру Лондона, можно было увидеть герцогиню Корнуольскую, Кейт Миддлтон, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Впоследствии они вместе с Елизаветой II и другими членами семьи вышли на балкон Букингемского дворца.
- Известно, что Меган Маркл и принц Гарри с детьми Арчи и Элизабет прилетели в Лондон из США. Однако на балконе они не появлялись и публичных мер не посещали. Возможно, супруги примут участие в каком-либо из запланированных событий, поскольку празднование юбилея королевы продлится до 5 июня.
- Отметим, в эти дни Ее Величество впервые увидело внучку Элизабет. Девочка родилась в прошлом году в США. 4 июня ей исполнится год. Этот день она проведет в кругу королевской семьи.